Луганская «Заря» провела тренировку в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций.

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Встреча «Зари» против исландского «Брейдаблика» состоится 14 декабря в 22:00 в польском Люблине.

Оба клуба потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Накануне игры главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и форвард команды Эдуардо Герреро дали пресс-конференцию.

Лига конференций. Турнирная таблица группы B

ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках