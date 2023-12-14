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Лига конференций
14 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:30
123
0

ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках

«Заря» и «Брейдаблик» встретятся 14 декабря в 22:00 в польском Люблине

14 декабря 2023, 16:23 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:30
123
0
ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» провела тренировку в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча «Зари» против исландского «Брейдаблика» состоится 14 декабря в 22:00 в польском Люблине.

Оба клуба потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Накануне игры главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и форвард команды Эдуардо Герреро дали пресс-конференцию.

Лига конференций. Турнирная таблица группы B

ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках

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Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик видео тренировка
Источник Sport.ua
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