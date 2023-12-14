ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках
«Заря» и «Брейдаблик» встретятся 14 декабря в 22:00 в польском Люблине
Луганская «Заря» провела тренировку в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций.
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Встреча «Зари» против исландского «Брейдаблика» состоится 14 декабря в 22:00 в польском Люблине.
Оба клуба потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках.
Накануне игры главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и форвард команды Эдуардо Герреро дали пресс-конференцию.
Лига конференций. Турнирная таблица группы B
ВИДЕО. Заря провела тренировку накануне последнего матча в еврокубках
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