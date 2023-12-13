Юрий КОВАЛЬ: «Отпускное настроение – когда игрок взял чемодан и вышел»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль дал пресс-конференцию в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций против исландского «Брейдаблика», который состоится 14 декабря в польском Люблине:

– Будет трудная игра завтра. Да, чемпионат у соперника окончен. Они не играют календарных матчей. Две недели назад сыграли в Лиге конференций. Но к одному поединку всегда можно подготовиться. «Брейдаблик» – достаточно хорошая команда. Сегодня нет клубов нетехнических или неготовых. Повсюду работают специалисты. Сборная Исландии преуспевала в мировых турнирах. Поэтому игра будет сложной.

Важно, насколько у наших игроков хватает еще терпения. Есть силы, есть мастерство, а вот с «Маккаби» и «Гентом» не хватало именно терпения работать против мяча, когда сначала мяч был у соперника, а потом нужно было проводить собственные атаки.

То, что игроки мотивированы – это факт. Во-первых: это престиж страны, это зачетные пункты, помогающие в итоге рано или поздно играть в еврокубках большему числу команд. Во-вторых, это престиж игроков. В-третьих: это бонусы, выплачиваемые клубу за победу. Надеюсь, что игроки, которые завтра выйдут на поле, сделают все от себя зависящее, чтобы одержать победу.

– Это финальная встреча для нас в 2023 году. Есть ли волнения по поводу того, что может быть у кого-то «отпускное настроение»?

– Профессионализм тренера – увидеть игроков, уже уставших психологически или физически. Хотя, по-моему, все в головах футболистов. Количество матчей, проводимых ведущими игроками мира, говорит о том, что все зависит от менталитета, от желания. Отпускное настроение должно быть тогда, когда игрок уже взял чемодан и вышел. Если нет оптимального состояния в игре, значит, это уже тренерские вопросы. Тогда нужно находить тех мотивированных.