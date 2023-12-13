Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нам надо сражаться за престиж луганской Зари»

Форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро принял участие в пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций против исландского «Брейдаблика», который состоится 14 декабря в польском Люблине:

– К сожалению, у нас уже нет шансов пройти дальше. Но надо завтра сражаться за престиж нашей команды. Надо побеждать для того, чтобы в более или менее неплохом настроении уйти в отпуск.

– «Брейдаблик» уже долгое время не проводит официальных матчей. Плюс ли это для нас?

– Они постоянно тренируются, готовятся к нашей встрече. Все понимаем, что это профессиональная команда и, как уже сказал наш коуч, на одну игру всегда можно подготовиться. Поэтому важно смотреть прежде всего на самих себя, показывать максимум и выигрывать.