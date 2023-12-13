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Лига конференций
13 декабря 2023, 23:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:28
161
0

Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нам надо сражаться за престиж луганской Зари»

Форвард «Зари» ответил на вопросы накануне игры с «Брейдабликом»

13 декабря 2023, 23:19 | Обновлено 13 декабря 2023, 23:28
161
0
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Нам надо сражаться за престиж луганской Зари»
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро принял участие в пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура Лиги конференций против исландского «Брейдаблика», который состоится 14 декабря в польском Люблине:

– К сожалению, у нас уже нет шансов пройти дальше. Но надо завтра сражаться за престиж нашей команды. Надо побеждать для того, чтобы в более или менее неплохом настроении уйти в отпуск.

– «Брейдаблик» уже долгое время не проводит официальных матчей. Плюс ли это для нас?

– Они постоянно тренируются, готовятся к нашей встрече. Все понимаем, что это профессиональная команда и, как уже сказал наш коуч, на одну игру всегда можно подготовиться. Поэтому важно смотреть прежде всего на самих себя, показывать максимум и выигрывать.

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Юрий Коваль Заря Луганск Лига конференций Брейдаблик Заря - Брейдаблик Эдуардо Герреро пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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