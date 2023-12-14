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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 16:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:49
234
1

Марино ПУШИЧ: «Посмотрим, удастся ли Шахтеру зимой подписать новичков»

Тренер подвел итоги выступлений в Лиге чемпионов

14 декабря 2023, 16:48 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:49
234
1
Марино ПУШИЧ: «Посмотрим, удастся ли Шахтеру зимой подписать новичков»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил поражение 3:5 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» и прокомментировал выступления команды в еврокубке.

«К сожалению, мы проиграли, но показали себя. Мы старались, вышли играть и сделали все, что могли. Мы ошибались слишком часто, учитывая силу соперника. Неплохо отрезками смотрелись в первом тайме, частично выходило и во втором. Сумели забить три гола на выезде, боролись до последнего. Иногда нужно чуть больше удачи, но трех голов на выезде не хватило».

«И три гола из ничего пропустили – это недопустимо. Но можем гордиться нашими выступлениями в Лиге чемпионов. Я увидел, что команда может конкурировать, это важно. Возможно, особенным был матч победный с «Барселоной». Это особенный момент, мы его точно запомним».

«У нас есть своя идентичность, будем работать в этом направлении. Посмотрим, удастся ли взять новичков во время зимней паузы. Лига Европы – сложный турнир, там большая конкуренция», – сказал Пушич.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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u6464u
пройшов черговий груповий етап ЛЧ , а помилки ті самі що в першому турі  що в останньому ,нічого не змінилось ,, це свідчить про якість гравців , на жаль як бачимо вона не найкраща  ця якість , для покращення гри потрібно виходити на трансферний ринок , по другому ніяк якщо хочем покращення результатів .
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