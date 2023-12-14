Юношеская лига УЕФА. Итоги группового раунда. Кто вышел в плей-офф?

12 и 13 декабря состоялись поединки 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

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Весна в Юношеской лиге УЕФА пройдет без украинских клубов.

В группе H донецкий Шахтер U-19 в последнем матче проиграл Порту U-19 (0:2) и занял третье место, не сумев выйти в плей-офф.

Горняки заняли третье место в группе (6 очков), а в весенний раунд вышли Порту U-19 и Барселона U-19 (по 15).

Участники весенней стадии Юношеской лиги УЕФА 2023/24

8 команд, занявшие первые места в группах, получили путевку сразу в 1/8 финала (команды на зеленом фоне).

Первые места групп: Копенгаген, Ланс, Реал Мадрид, Ред Булл Зальцбург, Фейеноорд, Милан, Манчестер Сити, Порту

8 клубов, которые финишировали на вторых местах (синий фон), сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.

Вторые места групп : Бавария, Севилья, Брага, Интер, Атлетико М, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Барселона

: Бавария, Севилья, Брага, Интер, Атлетико М, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Барселона Из Пути чемпионов: Мидтьюлланд, Нант, АЗ Алкмаар, Жилина, Базель, Олимпиакос, Майнц, Партизан

Юношеская лига УЕФА 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Интер U19 – Реал Сосьедад U19 – 1:0

Ланс U19 – Севилья U19 – 1:1

Унион Берлін U19 – Реал Мадрид U19 – 0:2

ПСВ U19 – Арсенал U19 – 1:3

РБ Зальцбург U19 – Бенфика U19 – 4:2

Манчестер Юнайтед U19 – Бавария U19 – 0:2

Копенгаген U19 – Галатасарай U19 – 6:0

Наполи U19 – Брага U19 – 2:2

6-й тур, 13 декабря

РБ Лейпциг U19 – Янг Бойз U19 – 0:0

Антверпен U19 – Барселона U19 – 0:3

Ньюкасл U19 – Милан U19 – 3:1

Црвена Звезда U19 – Манчестер Сити U19 – 2:2

Селтик U19 – Фейенорд U19 – 2:3

Порту U19 – Шахтер U19 – 2:0

– 2:0 Атлетико U19 – Лацио U19 – 0:1

Боруссия Д U19 – ПСЖ U19 – 2:0

Турнирная таблица