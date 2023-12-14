Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская лига УЕФА. Итоги группового раунда. Кто вышел в плей-офф?
Молодежные турниры
14 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:19
911
0

Юношеская лига УЕФА. Итоги группового раунда. Кто вышел в плей-офф?

Весна в Юношеской лиге УЕФА пройдет без украинских клубов

14 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 14 декабря 2023, 16:19
911
0
Юношеская лига УЕФА. Итоги группового раунда. Кто вышел в плей-офф?
ФК Шахтер

12 и 13 декабря состоялись поединки 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Весна в Юношеской лиге УЕФА пройдет без украинских клубов.

В группе H донецкий Шахтер U-19 в последнем матче проиграл Порту U-19 (0:2) и занял третье место, не сумев выйти в плей-офф.

Горняки заняли третье место в группе (6 очков), а в весенний раунд вышли Порту U-19 и Барселона U-19 (по 15).

Участники весенней стадии Юношеской лиги УЕФА 2023/24

8 команд, занявшие первые места в группах, получили путевку сразу в 1/8 финала (команды на зеленом фоне).

  • Первые места групп: Копенгаген, Ланс, Реал Мадрид, Ред Булл Зальцбург, Фейеноорд, Милан, Манчестер Сити, Порту

8 клубов, которые финишировали на вторых местах (синий фон), сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.

  • Вторые места групп: Бавария, Севилья, Брага, Интер, Атлетико М, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Барселона
  • Из Пути чемпионов: Мидтьюлланд, Нант, АЗ Алкмаар, Жилина, Базель, Олимпиакос, Майнц, Партизан

Юношеская лига УЕФА 2023/24

6-й тур, 12 декабря

  • Интер U19 – Реал Сосьедад U19 – 1:0
  • Ланс U19 – Севилья U19 – 1:1
  • Унион Берлін U19 – Реал Мадрид U19 – 0:2
  • ПСВ U19 – Арсенал U19 – 1:3
  • РБ Зальцбург U19 – Бенфика U19 – 4:2
  • Манчестер Юнайтед U19 – Бавария U19 – 0:2
  • Копенгаген U19 – Галатасарай U19 – 6:0
  • Наполи U19 – Брага U19 – 2:2

6-й тур, 13 декабря

  • РБ Лейпциг U19 – Янг Бойз U19 – 0:0
  • Антверпен U19 – Барселона U19 – 0:3
  • Ньюкасл U19 – Милан U19 – 3:1
  • Црвена Звезда U19 – Манчестер Сити U19 – 2:2
  • Селтик U19 – Фейенорд U19 – 2:3
  • Порту U19 – Шахтер U19 – 2:0
  • Атлетико U19 – Лацио U19 – 0:1
  • Боруссия Д U19 – ПСЖ U19 – 2:0

Турнирная таблица

По теме:
Марино ПУШИЧ: «Посмотрим, удастся ли Шахтеру зимой подписать новичков»
Жирона – лидер в топ-5 европейских чемпионатов по количеству очков
Испанские гранды следят за игрой бывшего уголовника МЮ
Юношеская лига УЕФА статистические расклады Барселона Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Антверпен Порту U-19 Барселона U-19 Порту Антверпен U-19 Порту - Шахтер выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Бокс | 13 декабря 2023, 18:43 1
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Футбол | 14 декабря 2023, 12:34 11
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»

Признание румынского наставника, которое вряд ли понравится Ахметову, Палкину и Срне

Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Футбол | 14.12.2023, 01:00
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Футбол | 14.12.2023, 11:37
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Футбол | 14.12.2023, 14:24
Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Болельщики признали Артема Довбика лучшим игроком Жироны в ноябре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
Блашко выпала из обоймы сборной Украины
13.12.2023, 10:32 1
Биатлон
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
13.12.2023, 20:17 8
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 13
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем