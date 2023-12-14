Юношеская лига УЕФА. Итоги группового раунда. Кто вышел в плей-офф?
Весна в Юношеской лиге УЕФА пройдет без украинских клубов
12 и 13 декабря состоялись поединки 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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Весна в Юношеской лиге УЕФА пройдет без украинских клубов.
В группе H донецкий Шахтер U-19 в последнем матче проиграл Порту U-19 (0:2) и занял третье место, не сумев выйти в плей-офф.
Горняки заняли третье место в группе (6 очков), а в весенний раунд вышли Порту U-19 и Барселона U-19 (по 15).
Участники весенней стадии Юношеской лиги УЕФА 2023/24
8 команд, занявшие первые места в группах, получили путевку сразу в 1/8 финала (команды на зеленом фоне).
- Первые места групп: Копенгаген, Ланс, Реал Мадрид, Ред Булл Зальцбург, Фейеноорд, Милан, Манчестер Сити, Порту
8 клубов, которые финишировали на вторых местах (синий фон), сыграют в 1/16 финала против 8 победителей второго раунда по Пути чемпионов.
- Вторые места групп: Бавария, Севилья, Брага, Интер, Атлетико М, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Барселона
- Из Пути чемпионов: Мидтьюлланд, Нант, АЗ Алкмаар, Жилина, Базель, Олимпиакос, Майнц, Партизан
Юношеская лига УЕФА 2023/24
6-й тур, 12 декабря
- Интер U19 – Реал Сосьедад U19 – 1:0
- Ланс U19 – Севилья U19 – 1:1
- Унион Берлін U19 – Реал Мадрид U19 – 0:2
- ПСВ U19 – Арсенал U19 – 1:3
- РБ Зальцбург U19 – Бенфика U19 – 4:2
- Манчестер Юнайтед U19 – Бавария U19 – 0:2
- Копенгаген U19 – Галатасарай U19 – 6:0
- Наполи U19 – Брага U19 – 2:2
6-й тур, 13 декабря
- РБ Лейпциг U19 – Янг Бойз U19 – 0:0
- Антверпен U19 – Барселона U19 – 0:3
- Ньюкасл U19 – Милан U19 – 3:1
- Црвена Звезда U19 – Манчестер Сити U19 – 2:2
- Селтик U19 – Фейенорд U19 – 2:3
- Порту U19 – Шахтер U19 – 2:0
- Атлетико U19 – Лацио U19 – 0:1
- Боруссия Д U19 – ПСЖ U19 – 2:0
Турнирная таблица
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