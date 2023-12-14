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  4. Определились спарринг-партнеры Вереса на сборе в Турции
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 15:39 |
254
0

Определились спарринг-партнеры Вереса на сборе в Турции

Новый тренер сформировал планы на сезон

14 декабря 2023, 15:39 |
254
0
Определились спарринг-партнеры Вереса на сборе в Турции
ФК Верес. Олег Шандрук

Как стало известно Sport.ua, ровенские футболисты одними из первых среди отечественных элитных команд отправятся на заграничный сбор для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ.

По информации нашего источника, 26 января 2024 года футболисты «Вереса» померяются силами в контрольном матче с сербским «Явором», 30 января их соперником будет «Златое Моравце» из Словакии. С датским «Люнгбю» подопечные Олега Шандрука встретятся 3 февраля, а с латвийской «Аудой» – 16 февраля перед возвращением домой. Ровенчане собираются провести в Турции еще 3-4 спарринга, соперники уточняются.

Пока «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее мы сообщали, на какой срок подписал контракт новый тренер «Вереса» Олег Шандрук.

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Источник Sport.ua
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