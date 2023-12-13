Стало известно, на какой срок Верес подписал контракт с Шандруком
Новый тренер команды определился с планами на зимние сборы
Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подписал с клубом 1,5-летний контракт.
По информации нашего источника, со своими помощниками 40-летний наставник окончательно определится до конца этой недели.
После отпуска ровенские футболисты подготовку к весенней части сезона начнут 8 января 2024 года. 20 января транзитом через Варшаву команда отправится на сбор в Турцию, где проведет семь спаррингов с командами Словакии, Дании и Сербии.
Сейчас футболисты «Вереса» занимают 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.
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