Шахтер не без помощи Порту установил рекорд результативности
Впервые в основном турнире Лиги чемпионов было забито 8 мячей в матчах с участием украинских клубов
В Порту 6-й раз в истории было забито 8 мячей в еврокубковых матчах с участием украинских клубов. При этом столь обильный «голепад» впервые произошел в основном турнире Лиги чемпионов.
Соавтором прежнего рекорда результативности также был «Шахтер». В ЛЧ-2012/13 горняки выиграли в групповом раунде на выезде у «Норшелланна» со счетом 5:2, в ЛЧ-2014/15 также в группе обыграли в гостях БАТЭ – 7:0, в том же сезоне уступили в 1/8 финала в Мюнхене «Баварии» – 0:7, а в групповом турнире ЛЧ-2015/16 проиграли дома «Реалу» – 3:4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные еврокубковые матчи с участием украинских клубов
|
Голы
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
8
|
02.09.1992
|
КК
|
ПР
|
Черноморец
|
Вадуц
|
7:1 (д)
|
8
|
22.07.1998
|
ЛЧ
|
ПР
|
Динамо
|
Барри Таун
|
8:0 (д)
|
8
|
03.10.2002
|
КУ
|
1/64
|
Металлург Д
|
Вердер
|
0:8 (г)
|
8
|
03.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Гент
|
5:3 (г)
|
8
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Шахтер
|
Фейеноорд
|
1:7 (г)
|
8
|
13.12.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Порту
|
3:5 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд.
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