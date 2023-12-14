Шахтер не без помощи Порту установил рекорд результативности

В Порту 6-й раз в истории было забито 8 мячей в еврокубковых матчах с участием украинских клубов. При этом столь обильный «голепад» впервые произошел в основном турнире Лиги чемпионов.

Соавтором прежнего рекорда результативности также был «Шахтер». В ЛЧ-2012/13 горняки выиграли в групповом раунде на выезде у «Норшелланна» со счетом 5:2, в ЛЧ-2014/15 также в группе обыграли в гостях БАТЭ – 7:0, в том же сезоне уступили в 1/8 финала в Мюнхене «Баварии» – 0:7, а в групповом турнире ЛЧ-2015/16 проиграли дома «Реалу» – 3:4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные еврокубковые матчи с участием украинских клубов

Голы Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 8 02.09.1992 КК ПР Черноморец Вадуц 7:1 (д) 8 22.07.1998 ЛЧ ПР Динамо Барри Таун 8:0 (д) 8 03.10.2002 КУ 1/64 Металлург Д Вердер 0:8 (г) 8 03.11.2016 ЛЕ ГТ Шахтер Гент 5:3 (г) 8 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Шахтер Фейеноорд 1:7 (г) 8 13.12.2023 ЛЧ ГТ Шахтер Порту 3:5 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд.