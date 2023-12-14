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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 14:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:48
634
0

Шахтер не без помощи Порту установил рекорд результативности

Впервые в основном турнире Лиги чемпионов было забито 8 мячей в матчах с участием украинских клубов

14 декабря 2023, 14:43 | Обновлено 14 декабря 2023, 14:48
634
0
Шахтер не без помощи Порту установил рекорд результативности
ФК Шахтер

В Порту 6-й раз в истории было забито 8 мячей в еврокубковых матчах с участием украинских клубов. При этом столь обильный «голепад» впервые произошел в основном турнире Лиги чемпионов.

Соавтором прежнего рекорда результативности также был «Шахтер». В ЛЧ-2012/13 горняки выиграли в групповом раунде на выезде у «Норшелланна» со счетом 5:2, в ЛЧ-2014/15 также в группе обыграли в гостях БАТЭ – 7:0, в том же сезоне уступили в 1/8 финала в Мюнхене «Баварии» – 0:7, а в групповом турнире ЛЧ-2015/16 проиграли дома «Реалу» – 3:4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные еврокубковые матчи с участием украинских клубов

Голы

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

8

02.09.1992

КК

ПР

Черноморец

Вадуц

7:1 (д)

8

22.07.1998

ЛЧ

ПР

Динамо

Барри Таун

8:0 (д)

8

03.10.2002

КУ

1/64

Металлург Д

Вердер

0:8 (г)

8

03.11.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Гент

5:3 (г)

8

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Шахтер

Фейеноорд

1:7 (г)

8

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Порту

3:5 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА, ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд.

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Источник Sport.ua
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