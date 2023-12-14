«Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов
Эгиналду стал автором 40-го гола украинцев в гостевых баталиях с португальцами
Гол Эгиналду в матче с «Порту» (3:5) стал 60-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге чемпионов. 45 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома и 15 – в гостях. 30 мячей забили «резервисты» «Динамо», 29 – «Шахтера» и 1 – «Днепра-1». А чаще других поражали ворота соперников Брандау и Эдуарду – по 4 раза.
Между тем гол 19-летнего бразильца оказался 40-м для украинцев в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Португалии. 19 мячей наши коллективы забили португальцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 в Лиге (Кубке) чемпионов и 5 – в Кубке кубков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1972
|
Александр ДАМІН
|
Динамо
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0 (д)
|
10-й
|
28.07.1998
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
Барри Таун
|
8:0 (д)
|
20-й
|
28.09.2004
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Динамо
|
Байер
|
4:2 (д)
|
30-й
|
26.11.2008
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Шахтер
|
Базель
|
5:0 (д)
|
40-й
|
16.09.2015
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
Порту
|
2:2 (д)
|
50-й
|
26.11.2019
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
Манчестер Сити
|
1:1 (г)
|
60-й
|
13.12.2023
|
ЭГИНАЛДУ
|
Шахтер
|
Порту
|
3:5 (г)
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