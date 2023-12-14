«Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов

Гол Эгиналду в матче с «Порту» (3:5) стал 60-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге чемпионов. 45 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома и 15 – в гостях. 30 мячей забили «резервисты» «Динамо», 29 – «Шахтера» и 1 – «Днепра-1». А чаще других поражали ворота соперников Брандау и Эдуарду – по 4 раза.

Между тем гол 19-летнего бразильца оказался 40-м для украинцев в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Португалии. 19 мячей наши коллективы забили португальцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 в Лиге (Кубке) чемпионов и 5 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов