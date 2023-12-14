Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 13:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:48
105
0

«Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов

Эгиналду стал автором 40-го гола украинцев в гостевых баталиях с португальцами

14 декабря 2023, 13:35 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:48
105
0
«Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Гол Эгиналду в матче с «Порту» (3:5) стал 60-м для «джокеров» украинских клубов в Лиге чемпионов. 45 раз игроки, вышедшие на замену, отличились дома и 15 – в гостях. 30 мячей забили «резервисты» «Динамо», 29 – «Шахтера» и 1 – «Днепра-1». А чаще других поражали ворота соперников Брандау и Эдуарду – по 4 раза.

Между тем гол 19-летнего бразильца оказался 40-м для украинцев в гостевых еврокубковых баталиях с командами из Португалии. 19 мячей наши коллективы забили португальцам в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 16 в Лиге (Кубке) чемпионов и 5 – в Кубке кубков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Счет

1-й

27.09.1972

Александр ДАМІН

Динамо

Сваровски-Ваккер

2:0 (д)

10-й

28.07.1998

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

Барри Таун

8:0 (д)

20-й

28.09.2004

Флорин ЧЕРНАТ

Динамо

Байер

4:2 (д)

30-й

26.11.2008

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Шахтер

Базель

5:0 (д)

40-й

16.09.2015

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

Порту

2:2 (д)

50-й

26.11.2019

Манор СОЛОМОН

Шахтер

Манчестер Сити

1:1 (г)

60-й

13.12.2023

ЭГИНАЛДУ

Шахтер

Порту

3:5 (г)

По теме:
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Матч Порту – Шахтер увенчался двумя «юбилеями»
Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в еврокубках
цифры и факты Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Футбол | 13 декабря 2023, 23:57 164
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
Футбол | 14 декабря 2023, 12:28 0
Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары
Статистика матча Порту – Шахтер. У Драконов лучше xG, владение и удары

Команды забили 8 голов

Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13.12.2023, 13:31
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Футбол | 14.12.2023, 06:10
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13.12.2023, 20:17
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
13.12.2023, 01:25
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем