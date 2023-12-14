Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в еврокубках
Ворота «Порту» юный форвард поразил в 19 лет 126 дней
Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Порту» он поразил в 19 лет 126 дней и на 138 дней превзошел достижение 4-летней давности, принадлежавшее Тете. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 232 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
18 лет 299 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
3:1
|
19 лет 126 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
13.12.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (г)
|
3:5
|
19 лет 145 дней
|
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Атака-Аура (д)
|
1:2
|
19 лет 161 день
|
Алексей БЕЛИК
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Левадия (д)
|
4:1
|
19 лет 169 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано (г)
|
1:2
|
19 лет 211 дней
|
Александр ВОСКОБОЙНИК
|
24.08.1995
|
КК
|
ПР
|
Линфилд (г)
|
1:0
|
19 лет 264 дня
|
ТЕТЕ
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо З (г)
|
3:3
|
19 лет 273 дня
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
12.03.2000
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вольфсбург (г)
|
2:1
|
19 лет 341 день
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
31.07.2007
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
2:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
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