Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в еврокубках
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:17
501
0

Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в еврокубках

Ворота «Порту» юный форвард поразил в 19 лет 126 дней

14 декабря 2023, 13:02 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:17
501
0
Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в еврокубках
ФК Шахтер. Эгиналду

Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Порту» он поразил в 19 лет 126 дней и на 138 дней превзошел достижение 4-летней давности, принадлежавшее Тете. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

3:1

19 лет 126 дней

ЭГИНАЛДУ

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Порту (г)

3:5

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура (д)

1:2

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия (д)

4:1

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано (г)

1:2

19 лет 211 дней

Александр ВОСКОБОЙНИК

24.08.1995

КК

ПР

Линфилд (г)

1:0

19 лет 264 дня

ТЕТЕ

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Динамо З (г)

3:3

19 лет 273 дня

МАРКОС АНТОНИУ

12.03.2000

ЛЕ

1/8

Вольфсбург (г)

2:1

19 лет 341 день

Александр ГЛАДКИЙ

31.07.2007

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

По теме:
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Матч Порту – Шахтер увенчался двумя «юбилеями»
«Джокеры» украинских клубов забили 60-й мяч в Лиге чемпионов
цифры и факты Шахтер Донецк Порту - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13 декабря 2023, 20:17 8
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд

Мичел может стать тренером «Барселоны»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Футбол | 14 декабря 2023, 12:34 7
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»

Признание румынского наставника, которое вряд ли понравится Ахметову, Палкину и Срне

Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»
Футбол | 14.12.2023, 12:29
Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»
Олег МАТВЕЕВ – о 1-м голе Шахтера: «Кто виноват, что Порту остановился?»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13.12.2023, 13:31
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Футбол | 13.12.2023, 18:35
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
12.12.2023, 14:00 4
Олимпийские игры
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 165
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем