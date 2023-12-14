Эгиналду стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Ворота «Порту» он поразил в 19 лет 126 дней и на 138 дней превзошел достижение 4-летней давности, принадлежавшее Тете. В более юном возрасте забивали за горняков на международной арене только венесуэлец Кевин Келси и румын Чиприан Марика.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 232 дня Кевин КЕЛСИ 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Фейеноорд (г) 1:7 18 лет 299 дней Чиприан МАРИКА 27.07.2004 ЛЧ КР2 Пюник (г) 3:1 19 лет 126 дней ЭГИНАЛДУ 13.12.2023 ЛЧ ГТ Порту (г) 3:5 19 лет 145 дней Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ 29.06.1996 КИ ГТ Атака-Аура (д) 1:2 19 лет 161 день Алексей БЕЛИК 26.07.2000 ЛЧ КР2 Левадия (д) 4:1 19 лет 169 дней Джулиус АГАХОВА 31.07.2001 ЛЧ КР2 Лугано (г) 1:2 19 лет 211 дней Александр ВОСКОБОЙНИК 24.08.1995 КК ПР Линфилд (г) 1:0 19 лет 264 дня ТЕТЕ 06.11.2019 ЛЧ ГТ Динамо З (г) 3:3 19 лет 273 дня МАРКОС АНТОНИУ 12.03.2000 ЛЕ 1/8 Вольфсбург (г) 2:1 19 лет 341 день Александр ГЛАДКИЙ 31.07.2007 ЛЧ КР2 Пюник (г) 2:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.