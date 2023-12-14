Тарас Степаненко в матче c Порту отметил двойной юбилей
Капитан горняков провел 70-й матч в Лиге чемпионов, в том числе 60-й - в основном турнире
Поединок с «Порту» (3:5) оказался вдвойне юбилейным для Тараса Степаненко. 34-летний капитан горняков провел 70-й матч в Лиге чемпионов, 60 из которых он отыграл в основном турнире. Тарас стал 5-м футболистом украинских клубов, достигшим рубежа «70» в ЛЧ.
А по числу игр в основном турнире Степаненко занимает 4-ю строчку списка гвардейцев, уступая только Александру Шовковскому, Андрею Пятову и Дарио Срне.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев украинских клубов в Лиге чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
109
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
87
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
86
|
4.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
71
|
5.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
70
|
6.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
69
|
7.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
68
|
8.
|
Андрей ГУСИН
|
Динамо
|
64
|
9.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
63
|
10.
|
Владислав ВАЩУК
|
Динамо
|
61
|
|
Андрей ГОЛОВКО
|
Таврия (4),
|
61
|
|
|
Динамо (57)
|
Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
77
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
72
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
63
|
4.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
60
|
5.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
58
|
6.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
49
|
7.
|
Андрей ГУСИН
|
Динамо
|
45
|
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
45
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
45
|
10.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
43
|
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
43
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