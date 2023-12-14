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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:01
344
2

Тарас Степаненко в матче c Порту отметил двойной юбилей

Капитан горняков провел 70-й матч в Лиге чемпионов, в том числе 60-й - в основном турнире

14 декабря 2023, 12:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 13:01
344
2
Тарас Степаненко в матче c Порту отметил двойной юбилей
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Поединок с «Порту» (3:5) оказался вдвойне юбилейным для Тараса Степаненко. 34-летний капитан горняков провел 70-й матч в Лиге чемпионов, 60 из которых он отыграл в основном турнире. Тарас стал 5-м футболистом украинских клубов, достигшим рубежа «70» в ЛЧ.

А по числу игр в основном турнире Степаненко занимает 4-ю строчку списка гвардейцев, уступая только Александру Шовковскому, Андрею Пятову и Дарио Срне.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в Лиге чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

109

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

87

3.

Дарио СРНА

Шахтер

86

4.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

71

5.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

70

6.

Максим ШАЦКИХ

Динамо

69

7.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

68

8.

Андрей ГУСИН

Динамо

64

9.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

63

10.

Владислав ВАЩУК

Динамо

61

Андрей ГОЛОВКО

Таврия (4),

61

Динамо (57)

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

77

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

72

3.

Дарио СРНА

Шахтер

63

4.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

60

5.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

58

6.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

49

7.

Андрей ГУСИН

Динамо

45

Александр КУЧЕР

Шахтер

45

Максим ШАЦКИХ

Динамо

45

10.

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

43

ТАЙСОН

Шахтер

43
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Источник Sport.ua
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zizyyura
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