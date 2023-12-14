Хави или Иньеста? Названы лучшие игроки в истории испанского футбола

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории Испании.

Тройку рейтинга открыл легендарный экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс. На счету 42-летнего футболиста 3 трофеев и 167 матчей в составе сборной Испании. Многие считают, что именно Икер выиграл для Испании чемпионат мира 2010 года, ведь он совершил несколько невероятных сейвов в финале турнира.

На втором месте находится другой герой мундиаля в ЮАР - Андрес Иньеста. Легенда «Барселоны» забил победный гол в финале ЧМ-2010, а всего на его счету 14 мячей в 131 матче за национальную сборную Испании. Интересно, что 39-летний полузащитник до сих пор играет в футбол. Сейчас Андрес защищает цвета «Эмиратес» из лиги ОАЭ.

Лучший испанским игроком всех времен признали нынешнего тренера «Барселоны» Хави. Журнал FourFourTwo считает, что вся игра лучшей сборной Испании в ее истории строилась именно на Хави, что делает его победителем топа.

Топ-10 лучших испанских футболистов в истории: