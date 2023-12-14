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Испания
14 декабря 2023, 12:13 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:15
286
0

Хави или Иньеста? Названы лучшие игроки в истории испанского футбола

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов с испанским паспортом

14 декабря 2023, 12:13 | Обновлено 14 декабря 2023, 12:15
286
0
Хави или Иньеста? Названы лучшие игроки в истории испанского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших футболистов в истории Испании.

Тройку рейтинга открыл легендарный экс-вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс. На счету 42-летнего футболиста 3 трофеев и 167 матчей в составе сборной Испании. Многие считают, что именно Икер выиграл для Испании чемпионат мира 2010 года, ведь он совершил несколько невероятных сейвов в финале турнира.

На втором месте находится другой герой мундиаля в ЮАР - Андрес Иньеста. Легенда «Барселоны» забил победный гол в финале ЧМ-2010, а всего на его счету 14 мячей в 131 матче за национальную сборную Испании. Интересно, что 39-летний полузащитник до сих пор играет в футбол. Сейчас Андрес защищает цвета «Эмиратес» из лиги ОАЭ.

Лучший испанским игроком всех времен признали нынешнего тренера «Барселоны» Хави. Журнал FourFourTwo считает, что вся игра лучшей сборной Испании в ее истории строилась именно на Хави, что делает его победителем топа.

Топ-10 лучших испанских футболистов в истории:

  • 1. Хави
  • 2. Андрес Иньеста
  • 3. Икер Касильяс
  • 4. Давид Вилья
  • 5. Серхио Рамос
  • 6. Серхио Бускетс
  • 7. Рауль Гонсалес
  • 8. Луис Суарес Мирамонтес
  • 9. Карлес Пуйоль
  • 10. Давид Сильва
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Хави Андрес Иньеста Икер Касильяс Давид Вилья Серхио Рамос Серхио Бускетс Рауль Гонсалес Карлес Пуйоль Давид Сильва FourFourTwo рейтинг сборная Испании по футболу
Источник FourFourTwo
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