Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал поражение 2:3 от «Антверпена» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться».