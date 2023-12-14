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  4. Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 11:40 |
914
2

Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»

Вингер «Барселоны» – о поражении от «Антверпена»

14 декабря 2023, 11:40 |
914
2
Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал поражение 2:3 от «Антверпена» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться».

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Ферран Торрес Барселона Антверпен Лига чемпионов
Источник Mundo Deportivo
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Выталкиватель парашутистов
Чиновники УЕФА никогда не простят руководству Барселоны, что они являлись инициаторами создания новой структуры соревнований среди сильнейших команд Европы, Чеферин и его ОПГ будут делать все возможное, чтобы нагадить по максимуму всем, кто поддерживает эту идею..
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Український Крим
Так, дійсно вас хочуть знищити...ваші суперники, а ти як думав? Ви влетіли Шахті, Жироні, Антверпену... це називається лузерство
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