Ферран ТОРРЕС: «Барселону пытаются уничтожить»
Вингер «Барселоны» – о поражении от «Антверпена»
Вингер «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал поражение 2:3 от «Антверпена» в шестом туре Лиги чемпионов:
«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.
Мы очень сплочены, мы полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге. Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг «Барсы», о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться».
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