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  4. Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 11:37 |
4595
4

Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов

Донецкий клуб чаще всего занимал в группах третье место

14 декабря 2023, 11:37 |
4595
4
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

С сезона 2023/24 групповой этап Лиги чемпионов будет отличаться от привычного для всех формата. 8 групп по 4 команды будут заменены на единую таблицу из 36 клубов.

Важной деталью является то, что теперь команды из главного еврокубка не будут вылетать в Лигу Европы.

В этом показателе рекордсменом является «Шахтер». Нынешнее 3-е место в группе стало для «горняков» 11-м за 25-летнюю историю действующего формата Лиги чемпионов. У ближайших преследователей («Олимпиакоса» и «Аякса») только по 9 вылетов в Лигу Европы. В топе есть и киевское «Динамо», которое 5 раз начинало еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, а весной играло во втором по статусу турнире.

Ранее сообщалось, кто может стать соперником «Шахтера» в нынешнем плей-офф Лиги Европы.

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Источник UA-Football
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Комментарии 4
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wojsergivan
Який хазяїн така і команда 
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+1
Алекс 122
Не думаю что если они будут играть в своем чемпионате днр то поднимутся выше чем играя в Украине
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0
Умник
Поздравляю
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0
King8619
Вічно з ними буде сором від порушення Фейр Плей, все інше казочки. Недокоманда без совісті і честі.
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-5
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