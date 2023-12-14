Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов

С сезона 2023/24 групповой этап Лиги чемпионов будет отличаться от привычного для всех формата. 8 групп по 4 команды будут заменены на единую таблицу из 36 клубов.

Важной деталью является то, что теперь команды из главного еврокубка не будут вылетать в Лигу Европы.

В этом показателе рекордсменом является «Шахтер». Нынешнее 3-е место в группе стало для «горняков» 11-м за 25-летнюю историю действующего формата Лиги чемпионов. У ближайших преследователей («Олимпиакоса» и «Аякса») только по 9 вылетов в Лигу Европы. В топе есть и киевское «Динамо», которое 5 раз начинало еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов, а весной играло во втором по статусу турнире.

Ранее сообщалось, кто может стать соперником «Шахтера» в нынешнем плей-офф Лиги Европы.