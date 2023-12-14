Стефано ПИОЛИ: «Вылет из ЛЧ разочаровывает, мы заслуживали большего»
Тренер «Милана» – о матче против «Ньюкасла»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал матч против «Ньюкасла» (2:1), победы в которых не хватило для выхода в плей-офф Лиги чемпионов:
«Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.
Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.
Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы».
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