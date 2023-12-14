Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Против Шахтера и Порту теряли контроль над матчами»

Главный тренер «Антверпена» Марк Ван Боммель прокомментировал победу 3:2 над «Барселоной» в шестом туре Лиги чемпионов:

«Это был потрясающий вечер с нашими болельщиками. Мы начали очень хорошо, забив фантастический гол. В таких матчах все решают мелкие детали. В контратаке мы пропустили гол после первого удара по воротам «Барселоны». Когда мы сделали счет 2:1, стадион взорвался.

При счете 2:2 я подумал: «Опять». Против «Шахтера» и «Порту» мы играли очень хорошо, но во втором тайме потеряли контроль и проиграли оба матча. На этот раз через минуту мы забили, сделав счет 3:2. Это было потрясающе, стадион взорвался».