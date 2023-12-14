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  4. Маурицио САРРИ: «Хотел бы встретиться с Барселоной в 1/8 финала»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 10:07 |
479
0

Маурицио САРРИ: «Хотел бы встретиться с Барселоной в 1/8 финала»

Тренер «Лацио» – о предстоящей жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря 2023, 10:07 |
479
0
Маурицио САРРИ: «Хотел бы встретиться с Барселоной в 1/8 финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о том, с кем бы хотел встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Я бы хотел встретиться с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов, честное слово. Это был бы мой выбор, ведь я никогда не пересекался с «Барселоной» в качестве тренера. И это был бы прекрасный опыт».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в ближайший понедельник, 18 декабря в Ньоне. «Лацио» занял второе место в группе Е, вчера уступив мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2.

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Маурицио Сарри Лацио Лига чемпионов Барселона
Источник Sky Sport Italia
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