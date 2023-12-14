Левандовски выдал свой худший групповой этап ЛЧ за 12 лет

Вчера «Барселона» завершила свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/2024 матчем против «Антверпена» (поражение 2:3).

Роберт Левандовски на групповом этапе забил лишь 1 гол в 5 матчах. Это его худший результат на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 2011/2012, когда польский форвард выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Свой единственный гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Левандовски забил еще в первом туре в матче против «Антверпена», который каталонцы выиграли со счетом 5:0.