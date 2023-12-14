Лига чемпионов14 декабря 2023, 09:41 |
654
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Левандовски выдал свой худший групповой этап ЛЧ за 12 лет
На счету форварда «Барселоны» лишь один гол
14 декабря 2023, 09:41 |
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Вчера «Барселона» завершила свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/2024 матчем против «Антверпена» (поражение 2:3).
Роберт Левандовски на групповом этапе забил лишь 1 гол в 5 матчах. Это его худший результат на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 2011/2012, когда польский форвард выступал за «Боруссию» Дортмунд.
Свой единственный гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Левандовски забил еще в первом туре в матче против «Антверпена», который каталонцы выиграли со счетом 5:0.
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