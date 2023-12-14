Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски выдал свой худший групповой этап ЛЧ за 12 лет
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 09:41 |
654
0

Левандовски выдал свой худший групповой этап ЛЧ за 12 лет

На счету форварда «Барселоны» лишь один гол

14 декабря 2023, 09:41 |
654
0
Левандовски выдал свой худший групповой этап ЛЧ за 12 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Вчера «Барселона» завершила свои выступления на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2023/2024 матчем против «Антверпена» (поражение 2:3).

Роберт Левандовски на групповом этапе забил лишь 1 гол в 5 матчах. Это его худший результат на групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 2011/2012, когда польский форвард выступал за «Боруссию» Дортмунд.

Свой единственный гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Левандовски забил еще в первом туре в матче против «Антверпена», который каталонцы выиграли со счетом 5:0.

По теме:
Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Против Шахтера и Порту теряли контроль над матчами»
«Мы победили заслуженно». Автор гола в ворота Шахтера рассказал о матче
ХАВИ: «Барселоне нужно стать лучше»
Роберт Левандовски Барселона Лига чемпионов статистика
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13 декабря 2023, 20:17 8
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд

Мичел может стать тренером «Барселоны»

ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Бокс | 13 декабря 2023, 18:43 1
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд

ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
Футбол | 14.12.2023, 01:44
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Футбол | 14.12.2023, 00:15
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказала и Боснию из-за болельщиков
Футбол | 14.12.2023, 07:25
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказала и Боснию из-за болельщиков
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказала и Боснию из-за болельщиков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
13.12.2023, 03:50
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
Бубка отреагировал на допуск россиян и белорусов на Олимпиаду-2024
12.12.2023, 14:00 4
Олимпийские игры
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
13.12.2023, 04:40
Война
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем