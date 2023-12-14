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  4. Рафаэл ЛЕАУ: «Милан постарается выиграть Лигу Европы»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 08:31 |
259
1

Рафаэл ЛЕАУ: «Милан постарается выиграть Лигу Европы»

Вингер «Милана» – о целях команды на евровесну

14 декабря 2023, 08:31 |
259
1
Рафаэл ЛЕАУ: «Милан постарается выиграть Лигу Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вчера «Милан» в шестом туре Лиги чемпионов на выезде обыграл «Ньюкасл» 2:1, однако этого хватило лишь для третьего места в группе и путевки в плей-офф Лиги Европы.

Лидер атак «Милана» Рафаэл Леау рассказал о целях команды на весеннюю часть еврокубковой кампании:

«Милан» хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов, но мы праздновали после свистка, потому что добыли важные три очка. Теперь мы в Лиге Европы, постараемся выиграть ее, ведь это трофей, который «Милан» никогда не брал», – сказал Леау после матча.

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Милан Рафаэл Леау Ньюкасл Лига чемпионов Лига Европы
Источник Football-Italia
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