Артем БОНДАРЕНКО: «С Пушичем все в Шахтере кардинально изменилось»
Хавбек «Шахтера» – о новом главном тренере команды
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко после матча Лиги чемпионов против «Порту» (поражение 3:5) рассказал о том, что изменилось в команде при новом главном тренере Марино Пушиче:
«Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот «Шахтер» и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.
Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинских болельщиков обвинили в расизме
Важные события во всех видах спорта