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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «С Пушичем все в Шахтере кардинально изменилось»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 07:36 |
171
0

Артем БОНДАРЕНКО: «С Пушичем все в Шахтере кардинально изменилось»

Хавбек «Шахтера» – о новом главном тренере команды

14 декабря 2023, 07:36 |
171
0
Артем БОНДАРЕНКО: «С Пушичем все в Шахтере кардинально изменилось»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко после матча Лиги чемпионов против «Порту» (поражение 3:5) рассказал о том, что изменилось в команде при новом главном тренере Марино Пушиче:

«Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот «Шахтер» и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.

Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты».

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Порту - Шахтер Лига чемпионов Марино Пушич
Источник MEGOGO
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