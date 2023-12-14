Артем БОНДАРЕНКО: «С Пушичем все в Шахтере кардинально изменилось»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко после матча Лиги чемпионов против «Порту» (поражение 3:5) рассказал о том, что изменилось в команде при новом главном тренере Марино Пушиче:

«Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Прям все-все кардинально изменилось. Нельзя даже сравнивать этот «Шахтер» и этот. Думаю, команда меняется в лучшую сторону, но впереди все равно много работы.

Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы отошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты».