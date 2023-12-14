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Чемпионат Европы
14 декабря 2023, 07:25 |
392
0

Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказала и Боснию из-за болельщиков

Федерация футбола Боснии и Герцеговины оштрафована на 50 тысяч евро

14 декабря 2023, 07:25 |
392
0
Коснется ли матча против Украины? УЕФА наказала и Боснию из-за болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА наложил дисциплинарные санкции на Федерацию футбола Боснии и Герцеговины за дискриминационное поведение ее болельщиков и запуск фейерверков в матче 9-го тура квалификации Евро-2024 в группе J против Люксембурга (4:1 в пользу «красных львов»).

Решение дисциплинарного комитета УЕФА (CEDB):

Оштрафовать Федерацию футбола Боснии и Герцеговины на 40 000 евро и запретить Федерации футбола Боснии и Герцеговины продавать билеты своим выездным болельщикам на следующий (1) матч соревнований УЕФА. Также оштрафовать Федерацию футбола Боснии и Герцеговины на 10 000 евро за вторжение фанов на игровое поле.

Следующий поединок Босния и Герцеговина проведет против команды Украины в плей-офф Евро-2024 по пути В. БиГ будет принимающей стороной, поэтому санкции не коснутся этого поединка.

Сборная Украины также была оштрафована УЕФА. Причина – расистские высказывание болельщиков на матче против Италии. УАФ должна заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и ограничить часть украинских болельщиков на следующий матч под эгидой европейской ассоциации, в котором она будет выступать в качестве принимающей ассоциации.

Таким образом, игру плей-офф Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина не затронут эти санкции от УЕФА.

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Источник УЕФА
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