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  4. ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 05:53 |
612
0

ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент

В первом тайме матча ЛЧ против Порту Дмитрий отлично сыграл против Хорхе Санчеса

14 декабря 2023, 05:53 |
612
0
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив и Хорхе Санчес

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

На 45+1-й минуте поединка произошел достаточно редкостный случай в футболе.

Правый защитник португальского клуба Хорхе Санчес не сумел уйти от Дмитрия Крыськива, который выбил мяч с ног мексиканца.

Однако мяч не покинул поле, а попал в угловой флажок. Украинец сразу же среагировал, качественно доиграл эпизод и отвел угрозу, заработав удар от ворот.

ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк Порту Порту - Шахтер Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
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