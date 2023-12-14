ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
В первом тайме матча ЛЧ против Порту Дмитрий отлично сыграл против Хорхе Санчеса
13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».
На 45+1-й минуте поединка произошел достаточно редкостный случай в футболе.
Правый защитник португальского клуба Хорхе Санчес не сумел уйти от Дмитрия Крыськива, который выбил мяч с ног мексиканца.
Однако мяч не покинул поле, а попал в угловой флажок. Украинец сразу же среагировал, качественно доиграл эпизод и отвел угрозу, заработав удар от ворот.
ВИДЕО. Крыськив и угловой флажок. В игре Шахтера случился редкостный момент
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