Лига конференций14 декабря 2023, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2023, 04:44
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Хлопнут ли мужики дверью? Заря – фаворит матча ЛК против Брейдаблика
Поединок состоится 14 декабря в 22:00 по Киеву
14 декабря 2023, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2023, 04:44
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14 декабря состоится матч последнего 6-го тура Лиги конференций в группе В между командами «Заря» и «Брейдаблик».
Поединок пройдет на «Арене Люблин» в Люблине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Букмекеры считают «мужиков» фаворитам матча. Коэффициент на победу украинского клуба составляет 1.78.
Ничья расценивается в 4.05. На победу «Брейдаблика» можно поставить с коэффициентом 4.55.
Отметим, что и «Заря» и «Брейдаблик» уже потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф турнира.
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