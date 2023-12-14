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Лига конференций
14 декабря 2023, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2023, 04:44
12
0

Хлопнут ли мужики дверью? Заря – фаворит матча ЛК против Брейдаблика

Поединок состоится 14 декабря в 22:00 по Киеву

14 декабря 2023, 04:39 | Обновлено 14 декабря 2023, 04:44
12
0
Хлопнут ли мужики дверью? Заря – фаворит матча ЛК против Брейдаблика
ФК Заря

14 декабря состоится матч последнего 6-го тура Лиги конференций в группе В между командами «Заря» и «Брейдаблик».

Поединок пройдет на «Арене Люблин» в Люблине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекеры считают «мужиков» фаворитам матча. Коэффициент на победу украинского клуба составляет 1.78.

Ничья расценивается в 4.05. На победу «Брейдаблика» можно поставить с коэффициентом 4.55.

Отметим, что и «Заря» и «Брейдаблик» уже потеряли теоретические шансы на выход в плей-офф турнира.

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Источник Sport.ua
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