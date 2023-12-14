ГАЛЕНО: «В очередной раз оформил дубль Шахтеру. Никогда не играем на ничью»

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения лучший игрок матча и автор дубля в составе португальского клуба Галено прокомментировал победу:

«Я работаю каждый день, чтобы хорошо играть в каждой игре. В очередной раз оформил дубль в ворота «Шахтера» и очень рад. Эта команда заслужила эту победу благодаря усилиям, которые мы приложили с самого начала группового этапа. В «Порту» мы никогда не играем на ничью, хотя и такой результат нас устраивал. Тренер сказал, что этот матч будет похож на финал и мы должны победить. Миссия выполнена.

Мы встретимся с той командой, которую выставит перед нами жеребьевка. Есть отличные команды, но и мы очень сильны. Наш менеджер, как всегда, очень хорошо подготовится к этим играм, так что нам придется подождать и посмотреть.