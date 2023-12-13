РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1. Видео голов и обзор матча
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12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги чемпионов.
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РБ Лейпциг обыграл Янг Бойз и занял 2-е место группы, уже имея в кармане путевку в плей-офф
В 1/8 финала ЛЧ из группы вышли английский Манчестер Сити (18 очков) и немецкий РБ Лейпциг (12).
В Лиге Европы сыграет швейцарский Янг Бойз (4 очков). Црвена Звезда заняла последнее место в группе (1 очко) и выбыла из еврокубков.
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 13 декабря
РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1
Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53
События матча
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