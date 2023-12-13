12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги чемпионов.

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РБ Лейпциг обыграл Янг Бойз и занял 2-е место группы, уже имея в кармане путевку в плей-офф

В 1/8 финала ЛЧ из группы вышли английский Манчестер Сити (18 очков) и немецкий РБ Лейпциг (12).

В Лиге Европы сыграет швейцарский Янг Бойз (4 очков). Црвена Звезда заняла последнее место в группе (1 очко) и выбыла из еврокубков.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 13 декабря

РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1

Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53