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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.12.2023 19:45 – FT 2 : 1
Янг Бойз
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 23:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:03
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0

РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 23:52 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:03
16
0
РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись матчи последнего 6-го тура Лиги чемпионов.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

РБ Лейпциг обыграл Янг Бойз и занял 2-е место группы, уже имея в кармане путевку в плей-офф

В 1/8 финала ЛЧ из группы вышли английский Манчестер Сити (18 очков) и немецкий РБ Лейпциг (12).

В Лиге Европы сыграет швейцарский Янг Бойз (4 очков). Црвена Звезда заняла последнее место в группе (1 очко) и выбыла из еврокубков.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 13 декабря

РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1

Голы: Шешко, 51, Форсберг, 56 – Колли, 53

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эбрима Колли (Янг Бойз).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
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Янг Бойз РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Беньямин Шешко Эмиль Форсберг
Источник Sport.ua
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