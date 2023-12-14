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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 05:37 | Обновлено 14 декабря 2023, 05:53
408
0

ФОТО. Лицо Пушича после удаления его помощника в матче ЛЧ Порту – Шахтер

«Шахтер» уступил португальской команде со счетом 3:5 и не сумел выйти в плей-офф ЛЧ

14 декабря 2023, 05:37 | Обновлено 14 декабря 2023, 05:53
408
0
ФОТО. Лицо Пушича после удаления его помощника в матче ЛЧ Порту – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

На 90+1-й минуте главный арбитр встречи Иштван Ковач удалил помощника наставника «горняков» Марино Пушича Марио Станича.

Причиной стали разговоры с арбитрами. Скорее всего, Станич сказал что-то очень неприятное судьям, поскольку Ковач показал прямую красную, а не предупредительную желтую.

В объектив камер попали эмоции Пушича и Станича после такого решения рефери.

ФОТО. Лицо Пушича после удаления его помощника в матче ЛЧ Порту – Шахтер

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Марио Станич Марино Пушич Иштван Ковач Лига чемпионов удаление (красная карточка) Порту Шахтер Донецк Порту - Шахтер фото эмоции
Источник Sport.ua
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