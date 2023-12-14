13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

На 90+1-й минуте главный арбитр встречи Иштван Ковач удалил помощника наставника «горняков» Марино Пушича Марио Станича.

Причиной стали разговоры с арбитрами. Скорее всего, Станич сказал что-то очень неприятное судьям, поскольку Ковач показал прямую красную, а не предупредительную желтую.

В объектив камер попали эмоции Пушича и Станича после такого решения рефери.

ФОТО. Лицо Пушича после удаления его помощника в матче ЛЧ Порту – Шахтер