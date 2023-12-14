Сикан получил самую высокую оценку в Шахтере за матч c Порту. У кого 9.9?
«Горняки» уступили на поле «драконов» со счетом 3:5
13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Игра прошла в Порту на стадионе «Драгау». Украинская команда проиграла в результативном матче со счетом 3:5.
Автором первого гола гостей в этой игре стал нападающий «горняков» Даниил Сикан, которого статистический портал WhoScored признал лучшим игроком в составе «горняков», оценив выступление в 8.2 балла.
Высокую оценку получил также Эгиналдо, забивший третий гол дончан в этом матче – 7.0. Худшим балом был оценен украинский защитник Валерий Бондарь – 4.8, в его активе также результативная ошибка.
Героем поединка стал полузащитник «Порту» Галену, который записал на свой счет два гола и две результативные передачи и получил от WhoScored оценку в 9.9 балла.
Оценки матча Порту – Шахтер от WhoScored
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