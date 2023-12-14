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  4. Сикан получил самую высокую оценку в Шахтере за матч c Порту. У кого 9.9?
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:59
609
0

Сикан получил самую высокую оценку в Шахтере за матч c Порту. У кого 9.9?

«Горняки» уступили на поле «драконов» со счетом 3:5

14 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:59
609
0
Сикан получил самую высокую оценку в Шахтере за матч c Порту. У кого 9.9?
Getty Images/Global Images Ukraine. Порту – Шахтер

13 ноября «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов сыграл решающий матч группового этапа с португальским «Порту». Игра прошла в Порту на стадионе «Драгау». Украинская команда проиграла в результативном матче со счетом 3:5.

Автором первого гола гостей в этой игре стал нападающий «горняков» Даниил Сикан, которого статистический портал WhoScored признал лучшим игроком в составе «горняков», оценив выступление в 8.2 балла.

Высокую оценку получил также Эгиналдо, забивший третий гол дончан в этом матче – 7.0. Худшим балом был оценен украинский защитник Валерий Бондарь – 4.8, в его активе также результативная ошибка.

Героем поединка стал полузащитник «Порту» Галену, который записал на свой счет два гола и две результативные передачи и получил от WhoScored оценку в 9.9 балла.

Оценки матча Порту – Шахтер от WhoScored

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WhoScored Даниил Сикан Эгиналдо Вендерсон Галено Валерий Бондарь лучший игрок Лига чемпионов Шахтер Донецк Порту Порту - Шахтер
Источник Sport.ua
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