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Англия
13 декабря 2023, 20:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:54
1120
0

Стало известно, кто возглавит Ман Юнайтед в случае отставки тен Хага

Хулен Лопетеги может возглавить команду Красных дьяволов

13 декабря 2023, 20:43 | Обновлено 13 декабря 2023, 20:54
1120
0
Стало известно, кто возглавит Ман Юнайтед в случае отставки тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

57-летний испанский специалист Хулен Лопетеги может стать следующим главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский коуч Эрик тен Хаг находится под угрозой отставки. Под руководством 53-летнего наставника команда из Манчестера выбыла из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и пропустив вперед Баварию, Копенгаген, Галатасарай.

В Английской Премьер-лиге МЮ занимает 6-е место, за пределами зоны попадания в ЛЧ, отставая на 10 очков от Ливерпуля, лидера АПЛ.

Испанский тренер покинул «Вулверхэмптон» в августе 2023 года из-за разногласий с руководством по финансовым вопросом. С тех пор Лопетеги сватают в разные клубы. Например, так было с «Наполи».

Также несколько недель назад он отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии в размере 18 млн евро за сезон, поскольку намерен продолжить карьеру в Англии. И «Манчестер Юнайтед» – как раз подходящая под это требование команда.

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг отставка чемпионат Англии по футболу Хулен Лопетеги назначение тренера
Источник Relevo
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