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  4. Денис КОСТИШИН: «Сейчас Александрия – это новая команда»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 19:37 |
348
0

Денис КОСТИШИН: «Сейчас Александрия – это новая команда»

Хавбек – о возвращении в «Александрию»

13 декабря 2023, 19:37 |
348
0
Денис КОСТИШИН: «Сейчас Александрия – это новая команда»
ФК Александрия. Денис Костышин

26-летний полузащитник Денис Костышин прокомментировал свое возвращение в «Александрию»:

– Денис, как чувствуете себя в новом клубе?
– Ну, не совсем в новом. Очень здорово, знаю всех, хорошие отношения со всеми.

– Команда в «Александрии» очень изменилась?
– Конечно, новый тренерский штаб, очень много новых игроков. Старых игроков ушло очень много. В чем-то соглашусь с вами – это новая команда.

– Почему вы в декабре 2022 года ушли из «Александрии»?
– Было очень мало игрового времени. У меня было две серьезные травмы по карьере, коронавирус, война. Хотелось играть. Те полгода, осенью 2022-го, я не играл. Было предложение из США, где мне давали игровое время. В Эль-Пасо сыграл все 34 игры чемпионата. То, за чем я поехал, получил.

– Но в «Александрии» в декабре сменился тренер?
– В команде при Юрии Гуре на меня не рассчитывали. А о том, что будет смена тренера, я не знал. На полторы недели разминулись с назначением Руслана Ротаня. Если бы знал, что придет Руслан Петрович, минимум, 70 процентов, что я остался бы.

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Денис Костышин Александрия
Источник Украинский футбол
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