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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 19:20 | Обновлено 13 декабря 2023, 19:23
96
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Дисциплина и оборона могут помочь Шахтеру одолеть Порту»

Экс-защитник «Шахтера» – о матче украинцев в Порту

13 декабря 2023, 19:20 | Обновлено 13 декабря 2023, 19:23
96
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Дисциплина и оборона могут помочь Шахтеру одолеть Порту»
УАФ. Артем Федецкий

13 декабря футболисты «Шахтера» в решающем поединке группового раунда Лиги чемпионов будут выяснять отношения в гостях с «Порту».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Артем Федецкий в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в противостоянии, где «горняков» устраивает только победа для выхода в плей-офф:

– Несмотря на молодость игроков «Шахтера» нынешнего образца, чувствуется, что у них уже есть свой стиль. Эту команду уже ни с кем не перепутаешь. Мне импонирует игра «горняков», особенно прибавили они в организации защиты с приходом нового рулевого Марино Пушича. Я не удивлюсь если в Порту дончане добьются положительного результата.

– А то, что поединок будет проходить в Португалии будет весомым «козырем» хозяев?
– Не думаю. Во-первых, несмотря на молодость футболисты «Шахтера» уже закаленные бойцы с немалым международным опытом. Речь идет не только о еврокубковых баталиях, но и матчах в составе национальной сборной Украины. Во-вторых, в Порту большая украинская диаспора и, убежден, у «Шахтера» сегодня будет должная поддержка на стадионе.

– Вы акцентировали внимание на молодости футболистов «Шахтера», а ей часто не хватает стабильности.
– Сегодняшний поединок, как финал, где на кону путевка в плей-офф самого престижного европейского футбольного турнира. Именно в таких противостояниях настрой не на все 100, а даже на более процентов. Вот почему, как по мне, при таких обстоятельствах не думаю, что кто-то провалит игру.

– И хотя говорят, что прогнозы в футболе – вещь не надежная, большинство экспертов все же фаворитом считают «Порту».
– Говорят, что порядок довольно часто бьет класс. Пожалуй, индивидуальное мастерство футболистов «Порту» таки несколько выше, но если «горняки» порадуют железной дисциплиной в обороне, продуманными действиями в полузащите, то смогут нивелировать преимущество хозяев в технике. Кстати, то, что гости создадут голевые моменты - я не сомневаюсь, вот еще бы только реализация не подвела. Более того, убежден, что после недавней победы «Шахтера» в Лиге чемпионов над именитой «Барселоной» уже у португальского гранда должно быть неспокойно на сердце.

Спасибо «Шахтеру» за интригу. Сейчас легко прослеживается тенденция, что уровень участников престижных футбольных соревнований заметно выровнялся. Поэтому так тяжело даются победы даже, казалось, безоговорочным фаворитам. Нынешнее поколение игроков «Шахтера» в очень сложное время также горит желанием вписать новые победные страницы в историю легендарного клуба. Я буду болеть за «горняков» и очень хочу, чтобы у них все было хорошо.

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Источник Sport.ua
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