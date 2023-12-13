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  4. Скрипник останется? Игроки Ворсклы ушли в отпуск
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 19:28 |
958
0

Скрипник останется? Игроки Ворсклы ушли в отпуск

Клуб пока не реагирует на слухи об уходе тренера

13 декабря 2023, 19:28 |
958
0
Скрипник останется? Игроки Ворсклы ушли в отпуск
ФК Ворскла

Официальный сайт «Ворсклы» объявил о том, что команда ушла в отпуск, который продлится до 7 или 8 января. Пока нет информации, где футболисты проведут сборы.

Кроме того, клуб пока не комментирует слухи о возможном уходе наставника Виктора Скрипника. Сообщалось, что тренер уже подписал контракт с «Металлистом» 1925.

Полтавская команда по итогам первой части сезона набрала 23 очка и занимает в таблице УПЛ 7-е место.

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Ворскла Полтава Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига
Источник ФК Ворскла
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