Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона с украинским дуэтом попала в список самых результативных команд
Испания
13 декабря 2023, 19:17 |
333
0

Жирона с украинским дуэтом попала в список самых результативных команд

Каталонцы забили 38 голов в 16 матчах

13 декабря 2023, 19:17 |
333
0
Жирона с украинским дуэтом попала в список самых результативных команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик і Віктор Циганков

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг.

Место в списке нашлось и для лидера Ла Лиги «Жироны», которая в 16 матчах местного чемпионата забила 38 голов. Весомый вклад в результативность «Жироны» внес Артем Довбик (8 голов) и Виктор Цыганков (3 гола).

Лидером рейтинга является мюнхенская «Бавария», игроки которой в Бундеслиге наколотили уже 44 гола. В тройку лидеров также попал «Байер» (39 голов) и «ПСЖ» (38 голов).

Ранее сообщалось, что Жирона – лидер в топ-5 чемпионатах по количеству побед.

Топ-10 самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг:

  1. Бавария – 44 гола в 13 матчах
  2. Байер – 39 голов в 14 матчах
  3. ПСЖ – 38 голов в 15 матчах
  4. Жирона – 38 голов в 16 матчах
  5. Манчестер Сити – 38 голов в 16 матчах
  6. Интер – 37 голов в 15 матчах
  7. Ливерпуль – 36 голов в 16 матчах
  8. Астон Вилла – 35 голов в 16 матчах
  9. Штутгарт – 34 гола в 14 матчах
  10. РБ Лейпциг – 34 гола в 14 матчах

По теме:
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Игрок Манчестер Сити рассказал, как Гвардиола ставил ему в пример Зинченко
Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ
Transfermarkt Жирона Бавария Байер ПСЖ Манчестер Сити Интер Милан Ливерпуль Астон Вилла Штутгарт РБ Лейпциг Артем Довбик Виктор Цыганков рейтинг
Источник Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира
Футбол | 13 декабря 2023, 11:59 2
Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира
Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира

Это Кирилл Сигеев, Игорь Краснопир и Александр Тымчик

Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Футбол | 13 декабря 2023, 03:50 0
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Футбол | 13.12.2023, 00:40
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Турнирные таблицы ЛЧ. Зинченко, Трубин и Лунин. Кто попал в евровесну?
Нападение на судью в Турции – не случайность. Такой инцидент давно назревал
Футбол | 13.12.2023, 13:41
Нападение на судью в Турции – не случайность. Такой инцидент давно назревал
Нападение на судью в Турции – не случайность. Такой инцидент давно назревал
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Футбол | 13.12.2023, 00:02
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
12.12.2023, 07:30 1
Футбол
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 9
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 55
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем