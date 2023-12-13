Жирона с украинским дуэтом попала в список самых результативных команд

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг.

Место в списке нашлось и для лидера Ла Лиги «Жироны», которая в 16 матчах местного чемпионата забила 38 голов. Весомый вклад в результативность «Жироны» внес Артем Довбик (8 голов) и Виктор Цыганков (3 гола).

Лидером рейтинга является мюнхенская «Бавария», игроки которой в Бундеслиге наколотили уже 44 гола. В тройку лидеров также попал «Байер» (39 голов) и «ПСЖ» (38 голов).

Ранее сообщалось, что Жирона – лидер в топ-5 чемпионатах по количеству побед.

Топ-10 самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг: