Жирона с украинским дуэтом попала в список самых результативных команд
Каталонцы забили 38 голов в 16 матчах
Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг.
Место в списке нашлось и для лидера Ла Лиги «Жироны», которая в 16 матчах местного чемпионата забила 38 голов. Весомый вклад в результативность «Жироны» внес Артем Довбик (8 голов) и Виктор Цыганков (3 гола).
Лидером рейтинга является мюнхенская «Бавария», игроки которой в Бундеслиге наколотили уже 44 гола. В тройку лидеров также попал «Байер» (39 голов) и «ПСЖ» (38 голов).
Ранее сообщалось, что Жирона – лидер в топ-5 чемпионатах по количеству побед.
Топ-10 самых результативных команд пяти сильнейших европейских лиг:
- Бавария – 44 гола в 13 матчах
- Байер – 39 голов в 14 матчах
- ПСЖ – 38 голов в 15 матчах
- Жирона – 38 голов в 16 матчах
- Манчестер Сити – 38 голов в 16 матчах
- Интер – 37 голов в 15 матчах
- Ливерпуль – 36 голов в 16 матчах
- Астон Вилла – 35 голов в 16 матчах
- Штутгарт – 34 гола в 14 матчах
- РБ Лейпциг – 34 гола в 14 матчах
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