Эффект украинского дуэта. Жирона – лидер топ-5 лиг по количеству побед
Команда Мичела одержала 13 побед
10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.
Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.
Эта победа для подопечных Мичела стала уже 13-й в этом сезоне испанского чемпионата, что является наибольшим количеством триумфов среди всех команд пяти сильнейших европейских лиг.
Мадридский «Реал», ворота которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, одержал на одну победу меньше, в активе «сливочных» 12 побед.
«Арсенал» за который выступает украинский защитник Александр Зинченко также попал в этот рейтинг, в «канониров» 11 побед.
Команды сильнейших европейских лиг при наибольшем количестве побед:
- Жирона – 13
- Интер – 12
- Реал – 12
- Байер – 11
- Ювентус – 11
- ПСЖ – 11
- Ливерпуль – 11
- Арсенал – 11
- Астон Вилла – 11
- Бавария – 10
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