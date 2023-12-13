Эффект украинского дуэта. Жирона – лидер топ-5 лиг по количеству побед

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Эта победа для подопечных Мичела стала уже 13-й в этом сезоне испанского чемпионата, что является наибольшим количеством триумфов среди всех команд пяти сильнейших европейских лиг.

Мадридский «Реал», ворота которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, одержал на одну победу меньше, в активе «сливочных» 12 побед.

«Арсенал» за который выступает украинский защитник Александр Зинченко также попал в этот рейтинг, в «канониров» 11 побед.

Команды сильнейших европейских лиг при наибольшем количестве побед: