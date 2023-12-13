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Испания
13 декабря 2023, 11:45 |
276
0

Эффект украинского дуэта. Жирона – лидер топ-5 лиг по количеству побед

Команда Мичела одержала 13 побед

13 декабря 2023, 11:45 |
276
0
Эффект украинского дуэта. Жирона – лидер топ-5 лиг по количеству побед
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

10 декабря состоялся матч 16-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты номинальных гостей Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут. На 12-й Довбик открыл счет в матче после передачи Цыганкова.

Эта победа для подопечных Мичела стала уже 13-й в этом сезоне испанского чемпионата, что является наибольшим количеством триумфов среди всех команд пяти сильнейших европейских лиг.

Мадридский «Реал», ворота которого защищает украинский вратарь Андрей Лунин, одержал на одну победу меньше, в активе «сливочных» 12 побед.

«Арсенал» за который выступает украинский защитник Александр Зинченко также попал в этот рейтинг, в «канониров» 11 побед.

Команды сильнейших европейских лиг при наибольшем количестве побед:

  1. Жирона – 13
  2. Интер – 12
  3. Реал – 12
  4. Байер – 11
  5. Ювентус – 11
  6. ПСЖ – 11
  7. Ливерпуль – 11
  8. Арсенал – 11
  9. Астон Вилла – 11
  10. Бавария – 10
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Источник Sport.ua
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