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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:57
600
2

Порту и Шахтер рассудит фартовый для горняков арбитр

Наивысшее достижение в карьере Иштвана Ковача – финал Лиги конференций-2022

13 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:57
600
2
Порту и Шахтер рассудит фартовый для горняков арбитр
УЕФА. Иштван Ковач

На поединке заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов между португальским «Порту» и донецким «Шахтером» будет работать румынская бригада арбитров во главе с 39-летним учителем физкультуры Иштваном Ковачем.

Рефери, наивысшим достижением которого является финал Лиги конференций-2022 между «Ромой» и «Фейеноордом», можно считать фартовым для «горняков». Под присмотром румына донецкий клуб пока не проигрывал, обыграв бельгийский «Генк» в квалификации Лиги чемпионов-2021/2022, а затем сыграв вничью с миланским «Интером» (0:0) на групповой стадии турнира в том же сезоне.

Напомним, подопечным Марино Пушича необходимо побеждать на «Драгау», чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. На данный момент в активе команд по 9 очков, но португальский клуб располагается выше по дополнительным показателям.

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Иштван Ковач Шахтер Донецк Порту Порту - Шахтер Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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New Zealander
СПОРТ УА ви хоча б перевіряйте той контент який копіюєте з інших сайтів. - Шахтарю не потрібно перемагати щонайменше в три мячі як тут написано
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+1
Sashko57
Фартовый арбитр от слова "купленый" или может я не так понимаю. Поясните пожалуйста.
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0
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