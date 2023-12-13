Порту и Шахтер рассудит фартовый для горняков арбитр

На поединке заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов между португальским «Порту» и донецким «Шахтером» будет работать румынская бригада арбитров во главе с 39-летним учителем физкультуры Иштваном Ковачем.

Рефери, наивысшим достижением которого является финал Лиги конференций-2022 между «Ромой» и «Фейеноордом», можно считать фартовым для «горняков». Под присмотром румына донецкий клуб пока не проигрывал, обыграв бельгийский «Генк» в квалификации Лиги чемпионов-2021/2022, а затем сыграв вничью с миланским «Интером» (0:0) на групповой стадии турнира в том же сезоне.

Напомним, подопечным Марино Пушича необходимо побеждать на «Драгау», чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. На данный момент в активе команд по 9 очков, но португальский клуб располагается выше по дополнительным показателям.