Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Манчестер Сити рассказал, как Гвардиола ставил ему в пример Зинченко
Англия
13 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:58
2128
1

Игрок Манчестер Сити рассказал, как Гвардиола ставил ему в пример Зинченко

Серхио Гомес перешел в состав «горожан» из «Андерлехта»

13 декабря 2023, 16:51 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:58
2128
1
Игрок Манчестер Сити рассказал, как Гвардиола ставил ему в пример Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал интересную историю, как после перехода из «Андерлехта» в августе 2022 года наставник «горожан» Жузеп Гвардиола показывал ему нарезки игры украинца Александра Зинченко.

«Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в «Манчестер Сити», потому что он ушел, так захотел тренер. Я получал нарезки его игры в «Арсенале», потому что тренер хотел, чтобы я обратил внимание на то, что делал Александр. У него схожая с моей ситуация: в сборной он играл выше, а в клубе был крайним защитником», – приводит слова Гомеса Relevo.

Отметим, что Серхио Гомес подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити». За две сезона провел за «горожан» 29 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

По теме:
Названы номинанты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня неплохо получается то, что требует тренер»
Жузеп Гвардиола Александр Зинченко Манчестер Сити Серхио Гомес Андерлехт чемпионат Англии по футболу
Источник Relevo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Футбол | 13 декабря 2023, 00:02 7
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба

«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
Футбол | 13 декабря 2023, 10:19 7
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика
«Ноги работают быстрее мозга». Экс-защитник Челси раскритиковал Мудрика

Джейсон Канди – об игре украинца

Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Футбол | 13.12.2023, 03:50
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
«Драконовские» методы: кто болеет за Порту
Футбол | 13.12.2023, 13:00
«Драконовские» методы: кто болеет за Порту
«Драконовские» методы: кто болеет за Порту
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Казав : Вчи мову, як Сашко!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
11.12.2023, 17:45 84
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
11.12.2023, 20:13 22
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
ВИДЕО. Треш в Турции. Президент клуба ударил судью в глаз, арбитра добивали
11.12.2023, 23:30 17
Футбол
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
11.12.2023, 16:24 25
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
13.12.2023, 11:28
Другие виды
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем