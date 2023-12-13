Игрок Манчестер Сити рассказал, как Гвардиола ставил ему в пример Зинченко

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал интересную историю, как после перехода из «Андерлехта» в августе 2022 года наставник «горожан» Жузеп Гвардиола показывал ему нарезки игры украинца Александра Зинченко.

«Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в «Манчестер Сити», потому что он ушел, так захотел тренер. Я получал нарезки его игры в «Арсенале», потому что тренер хотел, чтобы я обратил внимание на то, что делал Александр. У него схожая с моей ситуация: в сборной он играл выше, а в клубе был крайним защитником», – приводит слова Гомеса Relevo.

Отметим, что Серхио Гомес подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити». За две сезона провел за «горожан» 29 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.