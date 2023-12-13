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Испания
13 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:51
3488
7

Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ

Футболисты смогут мыться лишь у себя дома

13 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:51
3488
7
Довбику и Цыганкову на заметку. В Барселоне запретили принимать душ
ФК Жирона

Власти Каталонии приняли ряд мер во избежание последствий засухи в регионе, которая является сильнейшей за последние 100 лет. По информации Mundo Deportivo, будет запрещено пользоваться душевыми в спортивных залах и центрах. Это ограничение в том числе коснется и футболистов «Барселоны» и «Жироны».

Как сообщает издание, введение мер подтвердил министр по борьбе с изменением климата, продовольствию и сельскому хозяйству Давид Маскорт. С этого момента футболисты для соблюдения указа властей должны мыться исключительно дома, так как им не будет разрешено принимать душ ни на тренировках, ни после матчей.

Отметим, что нововведения украинские легионеры «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик ощутят на себе уже в ближайшем туре, когда дома на «Монтиливи» примут «Алавес». «Барселоне» повезло немного больше – они поедут в гости к «Валенсии», где не будут ограничены в принятии душа.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 7
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MrStepanovM .
йобнулися
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+5
contr
А покакати можна!? 😫
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+1
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arrow1418
Це стосується населення . Но не як не футболістів . 
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0
Remark
Схоже на якусь новину з оркостана)))
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0
ROBOCOP
Мыться в фонтанах? Что они ещё придумают?)
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0
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