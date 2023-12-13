Рома потеряла Дибалу до конца года
Аргентинский форвард пропустит как минимум три недели
Форвард «Ромы» Пауло Дибала вчера прошел медобследование, которое выявило у него повреждение левого бедра.
По информации итальянских СМИ, сроки восстановления – как минимум три недели. Это значит, что в календарном 2023 году Дибала уже не сыграет.
Аргентинский форвард пропустит матч Лиги Европы против «Шерифа», а также поединки Серии А против «Наполи», «Ювентуса» и «Болоньи».
В нынешнем сезоне на счету Дибали 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах за «Рому» во всех турнирах. Эта травма стала для 30-летнего аргентинца уже второй в сезоне.
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