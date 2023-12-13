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Италия
13 декабря 2023, 15:52 |
223
0

Рома потеряла Дибалу до конца года

Аргентинский форвард пропустит как минимум три недели

13 декабря 2023, 15:52 |
223
0
Рома потеряла Дибалу до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард «Ромы» Пауло Дибала вчера прошел медобследование, которое выявило у него повреждение левого бедра.

По информации итальянских СМИ, сроки восстановления – как минимум три недели. Это значит, что в календарном 2023 году Дибала уже не сыграет.

Аргентинский форвард пропустит матч Лиги Европы против «Шерифа», а также поединки Серии А против «Наполи», «Ювентуса» и «Болоньи».

В нынешнем сезоне на счету Дибали 4 гола и 6 ассистов в 14 матчах за «Рому» во всех турнирах. Эта травма стала для 30-летнего аргентинца уже второй в сезоне.

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Источник Calciomercato
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