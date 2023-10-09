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  4. Вернется уже в октябре. Дибала избежал серьезной травмы
Италия
09 октября 2023, 17:08 | Обновлено 09 октября 2023, 18:03
64
0

Вернется уже в октябре. Дибала избежал серьезной травмы

Форвард «Ромы» получил повреждение в матче с «Кальяри»

09 октября 2023, 17:08 | Обновлено 09 октября 2023, 18:03
64
0
Вернется уже в октябре. Дибала избежал серьезной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Вчера «Рома» в восьмом туре Серии А на выезде разгромила «Кальяри» со счетом 4:1. Во время матча травму получил ключевой форвард команды Пауло Дибала, который покидал поле в слезах.

Были большие опасения по поводу того, что у Дибалы серьезная травма, из-за которой он пропустит несколько месяцев. Однако подробное медобследование серьезных травм у 29-летнего аргентинца не выявило. У него лишь растяжение коллатеральной связки колена. Дибала пропустит меньше месяца и, возможно, вернется в игру уже в конце октября.

В нынешнем сезоне на счету форварда 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник Sky Sport Italia
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