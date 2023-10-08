Италия08 октября 2023, 21:37 | Обновлено 08 октября 2023, 21:48
72
0
ВИДЕО. Дубль Лукаку. Рома на выезде разгромила Кальяри
«Волки» набрали 11 очков и вошла в топ-10 Серии A
08 октября 2023, 21:37 | Обновлено 08 октября 2023, 21:48
72
0
В матче 8-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила на выезде «Кальяри» (4:1).
У гостей дубль оформил Ромелу Лукаку, также забили Уссем Ауар и Андреа Белотти.
Единственный гол у хозяев провел с пенальти Наитан Нандес.
«Рома» набрала 11 очков и вошла в топ-10. «Кальяри» является аутсайдером (20-я позиция, 2 очка).
Серия A. 8-й тур, 8 октября
Кальяри – Рома – 1:4
Голы: Нандес, 87 (пен) – Ауар, 19, Лукаку, 20, 59, Белотти, 51.
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Найтан Нандес (Кальяри).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 октября 2023, 18:32 2
После последних неудач Джо Джойса вряд ли он кому-то интересен
Волейбол | 08 октября 2023, 00:57 7
Подопечные Угиса Крастиньша одержали уже третью победу на турнире в Бразилии
Футбол | 08.10.2023, 18:58
Футбол | 08.10.2023, 19:45
Футбол | 07.10.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.10.2023, 01:11
08.10.2023, 00:31 3
06.10.2023, 19:21 9
06.10.2023, 16:59 487
06.10.2023, 19:40 30
06.10.2023, 20:40 8
06.10.2023, 16:30 5