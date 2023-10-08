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Чемпионат Италии
Кальяри
08.10.2023 19:00 – FT 1 : 4
Рома
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Италия
08 октября 2023, 21:37 | Обновлено 08 октября 2023, 21:48
72
0

ВИДЕО. Дубль Лукаку. Рома на выезде разгромила Кальяри

«Волки» набрали 11 очков и вошла в топ-10 Серии A

08 октября 2023, 21:37 | Обновлено 08 октября 2023, 21:48
72
0
ВИДЕО. Дубль Лукаку. Рома на выезде разгромила Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила на выезде «Кальяри» (4:1).

У гостей дубль оформил Ромелу Лукаку, также забили Уссем Ауар и Андреа Белотти.

Единственный гол у хозяев провел с пенальти Наитан Нандес.

«Рома» набрала 11 очков и вошла в топ-10. «Кальяри» является аутсайдером (20-я позиция, 2 очка).

Серия A. 8-й тур, 8 октября

Кальяри – Рома – 1:4

Голы: Нандес, 87 (пен) – Ауар, 19, Лукаку, 20, 59, Белотти, 51.

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Найтан Нандес (Кальяри).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
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Источник Sport.ua
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