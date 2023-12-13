Серхио Рамос – лучший бомбардир среди защитников в Лиге чемпионов

Гол футболиста «Севильи» Серхио Рамоса в ворота «Ланса» (1:2) на групповой стадии Лиги чемпионов хоть и не помог испанскому клубу продолжить выступления в еврокубках, но стал особенным для 37-летнего игрока.

Как сообщает Opta, Рамос забил свой 17-й мяч в самом престижном клубном турнире Старого Света и стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов, обойдя по показателю результативности Жерара Пике и Роберто Карлоса.

15 раз Серхио отличался, выступая за мадридский «Реал», и дважды – в составе своего нынешнего клуба. Больше других от результативных ударов испанца пострадали «Бавария» и «Атлетико», которым он забивал по два раза.