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  4. Серхио Рамос – лучший бомбардир среди защитников в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 14:43 |
251
0

Серхио Рамос – лучший бомбардир среди защитников в Лиге чемпионов

Правда, его гол «Лансу» не помог «Севилье» продолжить выступления в еврокубках

13 декабря 2023, 14:43 |
251
0
Серхио Рамос – лучший бомбардир среди защитников в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Гол футболиста «Севильи» Серхио Рамоса в ворота «Ланса» (1:2) на групповой стадии Лиги чемпионов хоть и не помог испанскому клубу продолжить выступления в еврокубках, но стал особенным для 37-летнего игрока.

Как сообщает Opta, Рамос забил свой 17-й мяч в самом престижном клубном турнире Старого Света и стал самым результативным защитником в истории Лиги чемпионов, обойдя по показателю результативности Жерара Пике и Роберто Карлоса.

15 раз Серхио отличался, выступая за мадридский «Реал», и дважды – в составе своего нынешнего клуба. Больше других от результативных ударов испанца пострадали «Бавария» и «Атлетико», которым он забивал по два раза.

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Серхио Рамос Севилья Лига чемпионов рекорд
Источник Opta
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