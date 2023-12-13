Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции
Команда Максимова собирается 15 января
Как стало известно Sport.ua футболисты «Днепра-1» одними из последних среди представителей УПЛ выйдут из отпуска – 15 января 2024 года. А после прохождения медосмотра и нескольких тренировок дома, отправятся на сбор в Турцию.
По информации нашего источника днепряне планируют проведение 5 контрольных матчей и вернутся домой, чтобы целенаправленно готовиться к календарному поединку 18 тура чемпионата УПЛ – с «Минаем», который состоится 24 февраля.
Главный тренер Юрий Максимов рассчитывает на всех тех исполнителей, которые были в его распоряжении в первой части сезона.
«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ второе место, набрав 34 очка.
Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо».
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