Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции

Как стало известно Sport.ua футболисты «Днепра-1» одними из последних среди представителей УПЛ выйдут из отпуска – 15 января 2024 года. А после прохождения медосмотра и нескольких тренировок дома, отправятся на сбор в Турцию.

По информации нашего источника днепряне планируют проведение 5 контрольных матчей и вернутся домой, чтобы целенаправленно готовиться к календарному поединку 18 тура чемпионата УПЛ – с «Минаем», который состоится 24 февраля.

Главный тренер Юрий Максимов рассчитывает на всех тех исполнителей, которые были в его распоряжении в первой части сезона.

«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ второе место, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо».