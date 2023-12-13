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Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:35
187
0

Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции

Команда Максимова собирается 15 января

13 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:35
187
0
Днепр-1 зимние сборы проведет в Турции
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua футболисты «Днепра-1» одними из последних среди представителей УПЛ выйдут из отпуска – 15 января 2024 года. А после прохождения медосмотра и нескольких тренировок дома, отправятся на сбор в Турцию.

По информации нашего источника днепряне планируют проведение 5 контрольных матчей и вернутся домой, чтобы целенаправленно готовиться к календарному поединку 18 тура чемпионата УПЛ – с «Минаем», который состоится 24 февраля.

Главный тренер Юрий Максимов рассчитывает на всех тех исполнителей, которые были в его распоряжении в первой части сезона.

«Днепр-1» занимает в чемпионате УПЛ второе место, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо».

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инсайд Днепр-1 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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