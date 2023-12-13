Лига чемпионов13 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:19
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Бавария не проигрывает 40 матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов
Серия мюнхенцев тянется с сентября 2017 года
13 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:19
228
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Победа над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов продлила впечатляющую серию мюнхенской «Баварии» без поражений на данной стадии самого престижного клубного турнира Старого Света до 40 матчей.
Это уже шестой групповой этап Лиги чемпионов, который мюнхенский клуб завершает без поражений. Последний раз «Бавария» проигрывала больше шести лет назад, 27 сентября 2017 года, когда была бита на «Парк де Пренс» в Париже французским ПСЖ (0:3).
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