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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:19
228
0

Бавария не проигрывает 40 матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов

Серия мюнхенцев тянется с сентября 2017 года

13 декабря 2023, 14:06 | Обновлено 13 декабря 2023, 14:19
228
0
Бавария не проигрывает 40 матчей подряд на групповом этапе Лиги чемпионов
ФК Бавария Мюнхен

Победа над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов продлила впечатляющую серию мюнхенской «Баварии» без поражений на данной стадии самого престижного клубного турнира Старого Света до 40 матчей.

Это уже шестой групповой этап Лиги чемпионов, который мюнхенский клуб завершает без поражений. Последний раз «Бавария» проигрывала больше шести лет назад, 27 сентября 2017 года, когда была бита на «Парк де Пренс» в Париже французским ПСЖ (0:3).

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Бавария Лига чемпионов рекорд Манчестер Юнайтед - Бавария
Источник Sport.ua
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