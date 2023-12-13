Англия13 декабря 2023, 13:31 |
2126
7
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
От экс-вингера «Шахтера» в АПЛ хотят видеть более качественной игры
13 декабря 2023, 13:31 |
2126
7
Легендарный экс-форвард «Арсенала» Иан Райт, ныне работающий экспертом на британском телевидении, подверг критике игровые качества украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«Мудрик? Он все еще играет именно так, как я видел на нескольких его видео, где он занимается своими делами – просто бежит со скоростью 100 миль в час, не замедляясь», - заявил Райт.
Ранее другой экс-футболист, а ныне эксперт Джейсон Канди также раскритиковал Мудрика, заявив, что у украинца «ноги работают быстрее мозга».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2023, 10:20 9
Специалист считает, что это оптимальный вариант для «Динамо»
Футбол | 13 декабря 2023, 11:59 2
Это Кирилл Сигеев, Игорь Краснопир и Александр Тымчик
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Футбол | 13.12.2023, 00:02
Футбол | 12.12.2023, 18:20
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Все верно. Кроме беготни в остальном Мудрик - НОЛЬ
Може він і руйнівник, але треба руйнувати не атаки Челсі!
Один год почти прошёл аоз и ныне там. Кто с ним поработал, знает говорит одно и то же. Тут говорят шоколадный заяц? Какой это по счёту тренер какой по счёту эксперт и не упл а АПЛ пусть чемпионшип Англии. Но одно и то же. Пора ему меняться.
Я казав - мурзік це гравець, в якого є лише швидкість. Ні техніки, ні бачення поля, ні-фі-га
Показать Скрыть 1 ответ
что этот шоколадный заяц может сказать по делу ?? -- не смешите мои тапочки.. Мишаня это небезпечний форвард-руйнівник, всем хейтерам он утрет нос в матче с шеффилдом !!
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2023, 15:17 5
11.12.2023, 17:05 194
11.12.2023, 16:24 25
11.12.2023, 20:13 22
11.12.2023, 15:42 13
12.12.2023, 15:35 1
11.12.2023, 14:26
11.12.2023, 11:48 3