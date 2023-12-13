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  4. Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Англия
13 декабря 2023, 13:31 |
2126
7

Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»

От экс-вингера «Шахтера» в АПЛ хотят видеть более качественной игры

13 декабря 2023, 13:31 |
2126
7
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Райт

Легендарный экс-форвард «Арсенала» Иан Райт, ныне работающий экспертом на британском телевидении, подверг критике игровые качества украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Мудрик? Он все еще играет именно так, как я видел на нескольких его видео, где он занимается своими делами – просто бежит со скоростью 100 миль в час, не замедляясь», - заявил Райт.

Ранее другой экс-футболист, а ныне эксперт Джейсон Канди также раскритиковал Мудрика, заявив, что у украинца «ноги работают быстрее мозга».

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Михаил Мудрик Иан Райт Челси чемпионат Англии по футболу
Источник Sportskeeda
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Комментарии 7
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DK1961
Все верно. Кроме беготни в остальном Мудрик - НОЛЬ
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+3
micha(ZAKARPATTJA)
Може він і руйнівник, але треба руйнувати не атаки Челсі!
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+2
Fitness.sports
Один год почти прошёл аоз и ныне там. Кто с ним поработал, знает говорит одно и то же. Тут говорят шоколадный заяц? Какой это по счёту тренер какой по счёту эксперт и не упл а АПЛ пусть чемпионшип Англии. Но одно и то же. Пора ему меняться.
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0
NoMad
Я казав - мурзік це гравець, в якого є лише швидкість. Ні техніки, ні бачення поля, ні-фі-га
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0
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KirTheKing
что этот шоколадный заяц может сказать по делу ?? -- не смешите мои тапочки.. Мишаня это небезпечний форвард-руйнівник, всем хейтерам он утрет нос в матче с шеффилдом !!
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-10
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