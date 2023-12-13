Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»

Легендарный экс-форвард «Арсенала» Иан Райт, ныне работающий экспертом на британском телевидении, подверг критике игровые качества украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Мудрик? Он все еще играет именно так, как я видел на нескольких его видео, где он занимается своими делами – просто бежит со скоростью 100 миль в час, не замедляясь», - заявил Райт.

Ранее другой экс-футболист, а ныне эксперт Джейсон Канди также раскритиковал Мудрика, заявив, что у украинца «ноги работают быстрее мозга».