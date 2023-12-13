«Драконовские» методы: кто болеет за Порту
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о шумной поддержке сегодняшнего соперника «Шахтера»
Припоминаю, в программке к полуфинальному матчу Кубка чемпионов-1986/87 «Динамо» (Киев) – «Порту» были приведены слова португальского поэта Эужениу ди Андраде: «О, Порту, ты дал имя Португалии!». Если продолжить говорить о вкладе второго по численности города страны в сокровищницу культурно-исторических достижений, то отнюдь не на последнем месте здесь будет и футбольный клуб «Порту», который, согласно социологии, поддерживает почти полуторамиллионная армия поклонников.
А болельщицкую страсть фанатья в бело-синих шарфиках также можно охарактеризовать точными словами ди Андраде (к слову, в Порту сам поэт поселился только в 27-летнем возрасте, но быстро понял очарование города и остался там на всю последующую жизнь): «Для тебя я рвал потоки, и я подарил гранатам цвет огня». Стихотворение, вошедшее в сборник «Руки и плоды», изданный в 1948 г., посвящено не любви к футбольному клубу, а любви мужчины к женщине, однако многочисленные фанаты «Порту», твердя о своей страсти, подчеркивают: чувства к «Порту» даже несколько сильнее простой любви, и уж что-что, а рвать потоки за любимцев они готовы. Громко? Да. Однако же свидетельств сказанному немало.
Зарождение организованного боления за «Порту» датировано 1930-ми годами. Приблизительно в 1934 г. при поддержке тогдашнего руководства клуба было сформировано фан-сообщество Esquadrão Azul e Branc. Впоследствии родилось больше групп поддержки: Força Azul, Esquadra Azul и Dragões Azuis. Но, по большому счету, современная история боления за «Порту» берет свое начало с середины 1980-х гг.
Вечные «Супердраконы»
Группировка Super Dragoes ведет свою историю от 30 ноября 1986 г. Принято считать, что от самой большой группировки в то время Dragões Azuis отделилась группа так называемых диссидентов, имевших свой взгляд на поддержку любимой команды. Слышал от португальских коллег рассказ о визите некоторых из тех диссидентов в Киев на ответную игру своих любимцев против «Динамо» в полуфинале Кубка чемпионов-1986/87, однако других свидетельств об этом нет. Во всяком случае, в 1987-м на трибунах тогдашнего Республиканского я тех «супердраконов» не видел, да и в городе как-то не ощущалось их присутствие. А вот на домашней для «Порту» игре того полуфинала царили еще Dragões Azuis. И место их дислокации на трибунах было на центральных секторах, чтобы по ТВ было четко видна их баннерная линия (не такая изысканная, как у современных фанатов, но все-таки…). Super Dragoes же, в отличие от своей прародительской группировки, отправилась на заворотную южную трибуну, а их первый основной баннер был в художественном отношении куда лучше исполнен, чем у Dragões Azuis.
На быстрый рост численности Super Dragoes ощутимое влияние оказала победа «Порту» в Кубке чемпионов в сезоне-1986/87.Обожание своей команды достигло в Порту запределья, и молодежь потянулась к голосистым фанатам. Это фан-формирование вошло в тренд того времени!
Dragões Azuis постепенно отошел в историю, а Super Dragoes стала крупнейшей ультрас-группировкой на Пиренейском полуострове. По оценкам, их численность составляет 5000 человек. Эта группировка имеет разветвленную сеть: руководство, 7 больших групп, почти 70 более мелких формирований. На выездных матчах в столице страны – против тамошних «Бенфики» и «Спортинга», как правило, присутствует около 3000 «супердраконов». Выезды за границу также довольно массовые: в 2004 г. в немецкий Гельзенкирхен на финал Лиги чемпионов против «Монако» Super Dragoes заявились практически в полном 5-тысячном составе.
Одной из 7-ми крупных групп, входящих в Super Dragoes, является основанная в 2007 г. Casuals Porto. Где-то с 2011 г. началось бурное развитие этого объединения, фирменным признаком которого является прекрасное хоровое пение и яркие пирошоу.
Лидером Super Dragoes является 48-летний Фернанду Модурейра по прозвищу Macaco Líder или просто Macaco. Стоит ли переводить? Его основной принцип: любовь к «Порту» – превыше всего. И им он руководствовался даже, когда сам играл в футбол на позиции нападающего за ФК «Канелас 2010» (к слову, имея 9-й номер на спине, умело и регулярно забивал!).
А были еще в его игровой биографии «Ребордоса», «Ломба» и ряд других малоизвестных команд. Однажды (в ноябре 2012-го) он даже не принял участие в матче из-за того, что направился в Киев на матч Лиги чемпионов своего любимого «Порту» против динамовцев (увидел в столице Украины нулевую ничью). «Порту» всегда на первом месте», – так объяснил эту оказию Модурейра. Впоследствии лидер Super Dragoes написал книгу об околофутбольном насилии 1980–1990-х гг. Однако в более зрелом возрасте Фернанду уже уверял, что все написанное – это «стихия молодости», и подобного тому уже не произойдет. В 2017 г. во время матча «Порту» против «Ювентуса» Модурейра перелез через заграждение, оказавшись в секторе тифози «Юве». После этого он подарил одному из фанов «Старой Синьоры» шарф «Порту» и обнял коллегу. Сцена была настолько трогательной, что трибуны откликнулись на нее бурными аплодисментами.
Но вот уже 14 ноября текущего года возник новый конфликт внутри Португалии, более того, близ верхушки «Порту», следствием которого стала петиция по освобождению уже более-менее респектабельного сосьос Модурейры от должности из-за нападений на члена Ассамблеи ФК «Порту». Петиция быстро собрала 12 000 голосов, однако впоследствии она была отозвана именно автором якобы из соображений безопасности.
Что и говорить, стихия иногда выходила из берегов! В ноябре 2015 г. столкновения между ультрас Super Dragoes на рейсе авиакомпании Turkish Airlines привели к тому, что пилот решил совершить вынужденную посадку в Риме вместо того, чтобы лететь в начальный пункт назначения в Тель-Авив.
Имеются в биографии Super Dragoes и куда большие пятна на репутации. В свое время Бруну Пинту, один из близких друзей Модурейры и активный член Super Dragoes, был обвинен в убийстве охранника ночного клуба (причина – споры относительно торговли наркотиками) и осужден (так называемый процесс «Белые ночи») на 23 года. В день убийства Пинту передвигался именно на автомобиле Модурейры, который тот одолжил другу. Примечательно, что широкой публике Пинту по прозвищу «Пида» стал известен во время шумного коррупционного скандала в португальском футболе «Золотой свисток», когда засветился вместе с тогдашним президентом «Порту» Пинту да Коштой. Интересно, что в тюрьме Бруну входил в хор Ala dos Afinados («Крыло гармонии»), состоявший из 40 человек. Таким образом, вокальный опыт, полученный на трибунах стадиона «Даш Анташ», Бруну Пинту применил и в менее приятном месте. К слову, пение Super Dragoes действительно впечатляет, и его можно описать словами того же Эуженио ди Андраде из уже упомянутого сборника «Руки и плоды»: «Ты поешь, и жизнь приостановлена». Однако как бы то ни было, а в целом процесс «Белые ночи» крайне негативно повлиял на реноме членов Super Dragoes. Пошла большая недобрая молва о них…
Super Dragoes имеет немало филиалов по всему миру, наиболее многочисленными из которых являются Super Dragoes Angola и Super Dragoes Paris. И еще один любопытный штрих. Слоган Super Dragoes гласит: «Выживает самый сильный, мы будем вечны!». И мода на членство в Super Dragoes не проходит! Вечные же!
Коллективная ответственность
6 июля 1995 г. появилась группа Colectivo (точкой отсчета стала игра против «Спортинга»). История довольно типична: теперь уже диссиденты в рядах Super Dragões отделились и ушли в автономное плавание, расположившись на северной трибуне «Даш Анташ». Причина? Декларативно было заявлено следующее: желание привить новый менталитет и новые ценности. Сначала и название было соответствующее: Colectivo Curva Norte. Пробиты были премьерные зарубежные пилигримства: Милан и Манчестер. В конце 1990-х были организованы первые автобусные внутрипортугальские выезды (предмет особой гордости – так называемое «большое вторжение» на домашние стадионы «Бенфики» и «Спортинга», да и хозяевам немного давали дрозда), издан фанзин группировки, регулярно посещались и матчи хоккейной, баскетбольной и гандбольной команд «Порту».
Долгое время баннеры с коротким Colectivo и более развернутым Colectivo Curva Norte соседствовали. Впоследствии остался только более короткий ник. А в 2000 г. название было изменено на Colectivo Ultras 95. С сезона-2005/06 «коллективисты» стали занимать свой нынешний сектор S-28 уже на «Драгау». И сразу обнаружили жажду яркой поддержки команды. То поднимут вверх 600 флажков, то удивят «хореографией» со стилизованным гербом группы, то отчебучат еще что-то нетривиальное. В дальнейшем у них был сложный период ухудшения взаимоотношений с клубным руководством: не пришли к согласию относительно отношения к нидерландскому наставнику «Порту» Ко Адриансе. Тогда группировка создала ассоциацию для юридической защиты своих членов. Впрочем, в дальнейшем отношения «коллективистов» и клуба потеплели, и ультрас открыли новый интересный информативный сайт.
В недрах Colectivo Ultras 95 есть немало субгрупп типа Cruzados 95 (с лозунгом «Гордость, честь и традиции»), Blue Boys, Odivelas и др. В своей истории они познали взлеты и падения, однако большинство из них декларирует приверженность идеалам именно Colectivo Ultras 95, используя в баннерных линиях цифры, символизирующие год основания материнской группировки.
В феврале текущего года португальские ультрас объединились, проведя акцию 12-минутного молчания на трибунах. Colectivo Ultras 95 горячо поддержали эту стадионную немоту. Возмущение ультрас-сообщества вызвал законопроект 44/XV, по идее призванный бороться против насилия во время спортивных событий. У законодателей и фанатов – разные взгляды на ситуацию. Протестуя против этой законодательной инициативы, Colectivo Ultras 95 выдвинули интересный тезис, который как нельзя лучше подходит Украине 2010–2020-х гг.: «Тот, кто не борется за будущее, которого хочет, должен принять будущее, которое придет». Это философское высказывание заставляет задуматься, не правда ли?
В Интернет-источниках много говорится о дружбе ультрас «Порту» с поклонниками ряда бразильских клубов, а также с группировками ультрас «Лацио». Общался с ребятами из Colectivo Ultras 95, но насчет «Лацио» свидетельств от них не получил, вместе с тем, относительно бразильских клубов – правда. Давние симпатии у «коллективистов» к ультрас генуэзской «Сампдории»: взаимоуважение, поздравления с памятными датами, регулярные визиты друг к другу, совместные акции и т. д.
Один из слоганов Colectivo Ultras 95: «Коллективо» будет длиться столько, сколько нужно». Что-то в этом есть от современной риторики украинских союзников из НАТО, не так ли? Надеюсь, что у наших партнеров дела не будут идти от слов совсем в другую сторону. А у Colectivo Ultras 95 риторика и дела – единое целое.
Зрительская цифровизация
Уважения фан-сообщество «Порту» заслуживает за поддержку в свое время призыва динамовских фанов «Свободу Павличенко» (вечная память Сергею Павличенко, который недавно погиб в войне с российскими захватчиками!): соответствующий англоязычный баннер фанатье «Порту» вывесило во время домашнего матча Лиги чемпионов против «Динамо» в октябре 2012 г.
Если брать среднюю посещаемость домашних матчей «Порту» в национальном чемпионате в ХХІ в., то бросается в глаза то, что средний показатель менее 30 000 зрителей фиксировался только дважды: в частности, однажды накануне ковид-ажиотажа. Вместе с тем, есть два вершинных периода, когда посещаемость более 40 000 зрителей имела место два чемпионата подряд: в сезонах-2017/18 и 2018/19, а также в прошлом сезоне и в нынешнем. Правда, несколько ухудшил статистику этого сезона показатель декабрьского матча против клуба «Каза Пия», когда во время обильного дождя «Драгау» посетило всего 29 130 болельщиков – такой мизер в этом сезоне еще не собирался на домашках «Порту». Тем не менее, есть шанс побить рекорд 6-летней давности (средняя посещаемость стадиона «Драгау» тогда достигла 42 674 зрителей, а общая – превысила 725 000). Однако солидной зрительской цифири даже в чемпионате страны поспособствует успех «драконов» в Лиге чемпионов, по крайней мере, выход в плей-офф. Но у «Шахтера» есть свои соображения относительно того, кто должен выйти в лигочемпионскую весну. Удачи в Порту, горняки!
Алексей РЫЖКОВ
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