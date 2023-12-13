«Драконовские» методы: кто болеет за Порту

Припоминаю, в программке к полуфинальному матчу Кубка чемпионов-1986/87 «Динамо» (Киев) – «Порту» были приведены слова португальского поэта Эужениу ди Андраде: «О, Порту, ты дал имя Португалии!». Если продолжить говорить о вкладе второго по численности города страны в сокровищницу культурно-исторических достижений, то отнюдь не на последнем месте здесь будет и футбольный клуб «Порту», ​​который, согласно социологии, поддерживает почти полуторамиллионная армия поклонников.

А болельщицкую страсть фанатья в бело-синих шарфиках также можно охарактеризовать точными словами ди Андраде (к слову, в Порту сам поэт поселился только в 27-летнем возрасте, но быстро понял очарование города и остался там на всю последующую жизнь): «Для тебя я рвал потоки, и я подарил гранатам цвет огня». Стихотворение, вошедшее в сборник «Руки и плоды», изданный в 1948 г., посвящено не любви к футбольному клубу, а любви мужчины к женщине, однако многочисленные фанаты «Порту», ​​твердя о своей страсти, подчеркивают: чувства к «Порту» даже несколько сильнее простой любви, и уж что-что, а рвать потоки за любимцев они готовы. Громко? Да. Однако же свидетельств сказанному немало.

Зарождение организованного боления за «Порту» датировано 1930-ми годами. Приблизительно в 1934 г. при поддержке тогдашнего руководства клуба было сформировано фан-сообщество Esquadrão Azul e Branc. Впоследствии родилось больше групп поддержки: Força Azul, Esquadra Azul и Dragões Azuis. Но, по большому счету, современная история боления за «Порту» берет свое начало с середины 1980-х гг.

Вечные «Супердраконы»

Группировка Super Dragoes ведет свою историю от 30 ноября 1986 г. Принято считать, что от самой большой группировки в то время Dragões Azuis отделилась группа так называемых диссидентов, имевших свой взгляд на поддержку любимой команды. Слышал от португальских коллег рассказ о визите некоторых из тех диссидентов в Киев на ответную игру своих любимцев против «Динамо» в полуфинале Кубка чемпионов-1986/87, однако других свидетельств об этом нет. Во всяком случае, в 1987-м на трибунах тогдашнего Республиканского я тех «супердраконов» не видел, да и в городе как-то не ощущалось их присутствие. А вот на домашней для «Порту» игре того полуфинала царили еще Dragões Azuis. И место их дислокации на трибунах было на центральных секторах, чтобы по ТВ было четко видна их баннерная линия (не такая изысканная, как у современных фанатов, но все-таки…). Super Dragoes же, в отличие от своей прародительской группировки, отправилась на заворотную южную трибуну, а их первый основной баннер был в художественном отношении куда лучше исполнен, чем у Dragões Azuis.

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На быстрый рост численности Super Dragoes ощутимое влияние оказала победа «Порту» в Кубке чемпионов в сезоне-1986/87.Обожание своей команды достигло в Порту запределья, и молодежь потянулась к голосистым фанатам. Это фан-формирование вошло в тренд того времени!

Dragões Azuis постепенно отошел в историю, а Super Dragoes стала крупнейшей ультрас-группировкой на Пиренейском полуострове. По оценкам, их численность составляет 5000 человек. Эта группировка имеет разветвленную сеть: руководство, 7 больших групп, почти 70 более мелких формирований. На выездных матчах в столице страны – против тамошних «Бенфики» и «Спортинга», как правило, присутствует около 3000 «супердраконов». Выезды за границу также довольно массовые: в 2004 г. в немецкий Гельзенкирхен на финал Лиги чемпионов против «Монако» Super Dragoes заявились практически в полном 5-тысячном составе.

Одной из 7-ми крупных групп, входящих в Super Dragoes, является основанная в 2007 г. Casuals Porto. Где-то с 2011 г. началось бурное развитие этого объединения, фирменным признаком которого является прекрасное хоровое пение и яркие пирошоу.

Лидером Super Dragoes является 48-летний Фернанду Модурейра по прозвищу Macaco Líder или просто Macaco. Стоит ли переводить? Его основной принцип: любовь к «Порту» – превыше всего. И им он руководствовался даже, когда сам играл в футбол на позиции нападающего за ФК «Канелас 2010» (к слову, имея 9-й номер на спине, умело и регулярно забивал!).

Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Модурейра

А были еще в его игровой биографии «Ребордоса», «Ломба» и ряд других малоизвестных команд. Однажды (в ноябре 2012-го) он даже не принял участие в матче из-за того, что направился в Киев на матч Лиги чемпионов своего любимого «Порту» против динамовцев (увидел в столице Украины нулевую ничью). «Порту» всегда на первом месте», – так объяснил эту оказию Модурейра. Впоследствии лидер Super Dragoes написал книгу об околофутбольном насилии 1980–1990-х гг. Однако в более зрелом возрасте Фернанду уже уверял, что все написанное – это «стихия молодости», и подобного тому уже не произойдет. В 2017 г. во время матча «Порту» против «Ювентуса» Модурейра перелез через заграждение, оказавшись в секторе тифози «Юве». После этого он подарил одному из фанов «Старой Синьоры» шарф «Порту» и обнял коллегу. Сцена была настолько трогательной, что трибуны откликнулись на нее бурными аплодисментами.

Но вот уже 14 ноября текущего года возник новый конфликт внутри Португалии, более того, близ верхушки «Порту», ​​следствием которого стала петиция по освобождению уже более-менее респектабельного сосьос Модурейры от должности из-за нападений на члена Ассамблеи ФК «Порту». Петиция быстро собрала 12 000 голосов, однако впоследствии она была отозвана именно автором якобы из соображений безопасности.

Что и говорить, стихия иногда выходила из берегов! В ноябре 2015 г. столкновения между ультрас Super Dragoes на рейсе авиакомпании Turkish Airlines привели к тому, что пилот решил совершить вынужденную посадку в Риме вместо того, чтобы лететь в начальный пункт назначения в Тель-Авив.

Имеются в биографии Super Dragoes и куда большие пятна на репутации. В свое время Бруну Пинту, один из близких друзей Модурейры и активный член Super Dragoes, был обвинен в убийстве охранника ночного клуба (причина – споры относительно торговли наркотиками) и осужден (так называемый процесс «Белые ночи») на 23 года. В день убийства Пинту передвигался именно на автомобиле Модурейры, который тот одолжил другу. Примечательно, что широкой публике Пинту по прозвищу «Пида» стал известен во время шумного коррупционного скандала в португальском футболе «Золотой свисток», когда засветился вместе с тогдашним президентом «Порту» Пинту да Коштой. Интересно, что в тюрьме Бруну входил в хор Ala dos Afinados («Крыло гармонии»), состоявший из 40 человек. Таким образом, вокальный опыт, полученный на трибунах стадиона «Даш Анташ», Бруну Пинту применил и в менее приятном месте. К слову, пение Super Dragoes действительно впечатляет, и его можно описать словами того же Эуженио ди Андраде из уже упомянутого сборника «Руки и плоды»: «Ты поешь, и жизнь приостановлена». Однако как бы то ни было, а в целом процесс «Белые ночи» крайне негативно повлиял на реноме членов Super Dragoes. Пошла большая недобрая молва о них…

Super Dragoes имеет немало филиалов по всему миру, наиболее многочисленными из которых являются Super Dragoes Angola и Super Dragoes Paris. И еще один любопытный штрих. Слоган Super Dragoes гласит: «Выживает самый сильный, мы будем вечны!». И мода на членство в Super Dragoes не проходит! Вечные же!

Коллективная ответственность

6 июля 1995 г. появилась группа Colectivo (точкой отсчета стала игра против «Спортинга»). История довольно типична: теперь уже диссиденты в рядах Super Dragões отделились и ушли в автономное плавание, расположившись на северной трибуне «Даш Анташ». Причина? Декларативно было заявлено следующее: желание привить новый менталитет и новые ценности. Сначала и название было соответствующее: Colectivo Curva Norte. Пробиты были премьерные зарубежные пилигримства: Милан и Манчестер. В конце 1990-х были организованы первые автобусные внутрипортугальские выезды (предмет особой гордости – так называемое «большое вторжение» на домашние стадионы «Бенфики» и «Спортинга», да и хозяевам немного давали дрозда), издан фанзин группировки, регулярно посещались и матчи хоккейной, баскетбольной и гандбольной команд «Порту».

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Долгое время баннеры с коротким Colectivo и более развернутым Colectivo Curva Norte соседствовали. Впоследствии остался только более короткий ник. А в 2000 г. название было изменено на Colectivo Ultras 95. С сезона-2005/06 «коллективисты» стали занимать свой нынешний сектор S-28 уже на «Драгау». И сразу обнаружили жажду яркой поддержки команды. То поднимут вверх 600 флажков, то удивят «хореографией» со стилизованным гербом группы, то отчебучат еще что-то нетривиальное. В дальнейшем у них был сложный период ухудшения взаимоотношений с клубным руководством: не пришли к согласию относительно отношения к нидерландскому наставнику «Порту» Ко Адриансе. Тогда группировка создала ассоциацию для юридической защиты своих членов. Впрочем, в дальнейшем отношения «коллективистов» и клуба потеплели, и ультрас открыли новый интересный информативный сайт.

В недрах Colectivo Ultras 95 есть немало субгрупп типа Cruzados 95 (с лозунгом «Гордость, честь и традиции»), Blue Boys, Odivelas и др. В своей истории они познали взлеты и падения, однако большинство из них декларирует приверженность идеалам именно Colectivo Ultras 95, используя в баннерных линиях цифры, символизирующие год основания материнской группировки.

В феврале текущего года португальские ультрас объединились, проведя акцию 12-минутного молчания на трибунах. Colectivo Ultras 95 горячо поддержали эту стадионную немоту. Возмущение ультрас-сообщества вызвал законопроект 44/XV, по идее призванный бороться против насилия во время спортивных событий. У законодателей и фанатов – разные взгляды на ситуацию. Протестуя против этой законодательной инициативы, Colectivo Ultras 95 выдвинули интересный тезис, который как нельзя лучше подходит Украине 2010–2020-х гг.: «Тот, кто не борется за будущее, которого хочет, должен принять будущее, которое придет». Это философское высказывание заставляет задуматься, не правда ли?

В Интернет-источниках много говорится о дружбе ультрас «Порту» с поклонниками ряда бразильских клубов, а также с группировками ультрас «Лацио». Общался с ребятами из Colectivo Ultras 95, но насчет «Лацио» свидетельств от них не получил, вместе с тем, относительно бразильских клубов – правда. Давние симпатии у «коллективистов» к ультрас генуэзской «Сампдории»: взаимоуважение, поздравления с памятными датами, регулярные визиты друг к другу, совместные акции и т. д.

Один из слоганов Colectivo Ultras 95: «Коллективо» будет длиться столько, сколько нужно». Что-то в этом есть от современной риторики украинских союзников из НАТО, не так ли? Надеюсь, что у наших партнеров дела не будут идти от слов совсем в другую сторону. А у Colectivo Ultras 95 риторика и дела – единое целое.

Зрительская цифровизация

Уважения фан-сообщество «Порту» заслуживает за поддержку в свое время призыва динамовских фанов «Свободу Павличенко» (вечная память Сергею Павличенко, который недавно погиб в войне с российскими захватчиками!): соответствующий англоязычный баннер фанатье «Порту» вывесило во время домашнего матча Лиги чемпионов против «Динамо» в октябре 2012 г.

Если брать среднюю посещаемость домашних матчей «Порту» в национальном чемпионате в ХХІ в., то бросается в глаза то, что средний показатель менее 30 000 зрителей фиксировался только дважды: в частности, однажды накануне ковид-ажиотажа. Вместе с тем, есть два вершинных периода, когда посещаемость более 40 000 зрителей имела место два чемпионата подряд: в сезонах-2017/18 и 2018/19, а также в прошлом сезоне и в нынешнем. Правда, несколько ухудшил статистику этого сезона показатель декабрьского матча против клуба «Каза Пия», когда во время обильного дождя «Драгау» посетило всего 29 130 болельщиков – такой мизер в этом сезоне еще не собирался на домашках «Порту». Тем не менее, есть шанс побить рекорд 6-летней давности (средняя посещаемость стадиона «Драгау» тогда достигла 42 674 зрителей, а общая – превысила 725 000). Однако солидной зрительской цифири даже в чемпионате страны поспособствует успех «драконов» в Лиге чемпионов, по крайней мере, выход в плей-офф. Но у «Шахтера» есть свои соображения относительно того, кто должен выйти в лигочемпионскую весну. Удачи в Порту, горняки!

Алексей РЫЖКОВ