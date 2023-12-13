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WTA
13 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 06:10
768
0

Калинина претендует на награду Heart Award за матч со сборной Нидерландов

Ангелина отлично показала себя в Кубке Билли Джин Кинг

13 декабря 2023, 12:40 | Обновлено 14 декабря 2023, 06:10
768
0
Калинина претендует на награду Heart Award за матч со сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина претендует на награду «Heart Award» в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Также в число номинантов вошли Виктория Грунчакова (Словакия), Кэти Бултер (Великобритания) и Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).

Теннисистка, набравшая наибольшее количество голосов, получит денежный чек на определенную сумму и сможет направить средства на благотворительные цели по своему усмотрению. Проголосовать можно здесь.

«Heart Award» вручают теннисисткам, которые являются примером смелости на корте и преданности своей команде.

Калинина в этом году дебютировала в составе сборной Украины, выиграв две одиночные встречи в противостоянии со сборной Нидерландов.

Отметим, что в 2016-м эту награду выигрывала Катерина Бондаренко в Евро-Африканской зоне первой группы Кубка Федерации. Элина Свитолина была претенденткой на награду «Heart Award» в матчах плей-офф в 2021 году, но тогда больше голосов набрала канадка Лейла Фернандес.

Все победители награды Heart Award.

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Ангелина Калинина Кубок Билли Джин Кинг
Источник Twitter
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