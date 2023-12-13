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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня неплохо получается то, что требует тренер»
Англия
13 декабря 2023, 12:23 |
383
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня неплохо получается то, что требует тренер»

Украинский легионер «Эвертона» – о специфике работы с Шоном Дайчем

13 декабря 2023, 12:23 |
383
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «У меня неплохо получается то, что требует тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко признался, что с момента своего прихода в английскую команду он был воодушевлен верой и наставлениями главного тренера Шона Дайча.

«Главный тренер вселяет в меня уверенность, и я перенял эту уверенность. Я говорил с ним о своей травме, говорил и о других вещах. Он всегда открыт, у него всегда есть время поговорить, если нам нужно, если есть вопрос или проблема, я знаю, что могу обратиться к нему.

Я хочу играть в каждом матче, и чтобы быть в состоянии сделать это, самое главное – быть готовым физически, а за этим следует и психологическая готовность.

Что касается физической формы, то я согласен с главным. Мне всего 24 года, но я понимаю, что физическая форма очень важна на этом уровне. Я стараюсь быть лучше каждую тренировку в этом плане, делаю дополнительные пробежки и тому подобное.

Затем, на поле, я понимаю, какие цели он ставит перед нами и что он хочет от меня лично на моей позиции. Такое взаимопонимание полезно и для меня, и для него.

Я знаю, чего он хочет, и стараюсь каждый раз демонстрировать это на поле. Пока что в этом сезоне, думаю, у меня это неплохо получается», – сказал Миколенко.

В текущем сезоне АПЛ Виталий Миколенко сыграл 12 матчей, в которых забил 2 гола.

Также Миколенко рассказал о травме, которая тревожила его полтора года в «Эвертоне».

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
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