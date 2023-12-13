«Это сблизило всех». Миколенко отреагировал на снятие 10 очков с Эвертона

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отреагировал на снятие 10 очков за нарушение финансовых правил АПЛ, которое произошло почти месяц назад.

«Конечно, это тяжело принять, особенно если вы понимаете, как сложно набирать очки в Премьер-лиге. Это было бы тяжело для любой команды, но когда я вернулся на «Финч Фарм» (тренировочная база команды – ред.) после международных матчей, честно говоря, первое, что я увидел и почувствовал, было чистое желание – желание как можно быстрее набрать больше очков.

Мы можем это сделать. Мне все равно, сколько очков у нас сейчас или сколько их у нас отняли. Я вижу сейчас, и вы сами можете убедиться, как усердно мы работаем здесь, каждый день, чтобы продолжать двигаться вперед отсюда. Все усердно работают, зная, что мы можем набрать больше очков и что мы можем подняться в таблице.

Думаю, это даже сблизило всех. Честно говоря, и до снятия очков мы были командой, сплоченной, но, возможно, это придало нам еще больше собранности и решимости», – заявил украинец.

Отметим, что «Эвертон» выиграл три последних матча в АПЛ.