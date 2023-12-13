Пауло ФОНСЕКА дал прогноз на матч Порту – Шахтер

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека, который сейчас возглавляет французский «Лилль», поделился мнением о матче 6-го тура Лиги чемпионов между «Порту» и «горняками», который состоится в среду, 13 декабря (начало – в 22:00 по Киеву).

50-летний специалист заявил, что в Португалии, откуда он родом, игроки «Шахтера» будут сражаться не только за клуб, а и за Украину.

«Порту» является безусловным фаворитом, но и «Шахтер» выглядит сильнее, чем перед первым матчем. «Порту» будет нелегко, пусть никто не ожидает легкой прогулки. Однако это не «Шахтер» моих времен, имевший многих звезд. Теперь в его составе много игроков из собственной академии, но также с большой стоимостью. Приход нового тренера Марино Пушича дал команде толчок, и не стоит забывать, что они уже победили «Барселону». Лишь благодаря большим усилиям «Порту» сможет преодолеть это препятствие. И еще - есть фактор, который также нужно принять во внимание. Он связан с тем, что украинская команда не просто рассматривает этот матч в спортивном плане, а скорее, как борьбу во имя страны, которую россия продолжает ежедневно уничтожать. Я не сомневаюсь, что подготовка будет проведена с обращением к национальной гордости игроков, они будут бороться за свою родину. На самом деле, они возмущены ситуацией, сложившейся на их Родине», – заявил Фонсека.

Ранее мнением о поединке «Порту» – «Шахтер» поделился бывший нападающий дончан Олег Матвеев.