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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 10:50 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:57
192
0

МАТВЕЕВ: «Контратаки Шахтера могут стать грозным оружием»

Экс-игрок «Шахтера» – о предстоящем матче команды с «Порту»

13 декабря 2023, 10:50 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:57
192
0
МАТВЕЕВ: «Контратаки Шахтера могут стать грозным оружием»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Олег Матвеев высказал мнение относительно возможного развития событий в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «горняками» и «Порту», который состоится в Португалии в среду, 13 декабря.

– Олег, для «Шахтера» матч против «Порту» будет похож на финал?
– Да. Это можно назвать матчем года для «горняков». Если перед игрой с «Барселоной» все думали, что «Шахтер» может бороться лишь за третье место, то после победы в Испании многое изменилось. А когда дончане во второй раз обыграли «Антверпен», то плей-офф Лиги чемпионов оказался на расстоянии вытянутой руки. А футбол это такая игра, в которой команды всегда хотят выжимать по максимуму. Поэтому, почему бы «Шахтеру» не попробовать сотворить в Португалии сенсацию.

– Что «горняки» могут противопоставить своему оппоненту, который дома выглядит очень мощно?
– Прежде всего это максимальная самоотдача. Понятно, что первым номером действовать будет сложно, но контратаки «Шахтера» могут стать грозным оружием. «Порту» хоть и устраивает ничья, но за своих болельщиков они будут нагнетать, идти вперед, этим можно воспользоваться. И еще важно не дать сопернику свободных зон возле своей штрафной площади.

– Очень ли нужно расстраиваться, если подопечные Марино Пушича не достигнут максимального результата?
– Никакой проблемы не будет, «Шахтер» уже выполнил задачу-минимум – пробился в евровесну, поэтому на них не будет давить груз ответственности, как на «Порту», от которого ждут лишь второго места. Да, португальская команда более квалифицированная, а у «горняков» много молодежи, которая набирается опыта. Просто нужно попытаться сделать сюрприз стране в это нелегкое время, а самим заработать дополнительный авторитет в Европе.

– Попробуйте спрогнозировать результат предстоящего матча?
– Трудно сказать. Конечно, хочется победы «Шахтера», но если говорить приземленно, то перед игрой я отдаю предпочтение «Порту» 60 на 40. Впрочем, будем надеяться на эти 40 процентов (улыбается).

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Лига чемпионов Олег Матвеев Шахтер Донецк Порту
Источник zbirna.com
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