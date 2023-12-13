Йожеф САБО: «Шовковский может привести Динамо к чемпионству»
Специалист уверен, что при этом команду нежно усиление
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы столичного клуба в борьбе за чемпионство после назначения Александра Шовковского главным тренером команды.
- Как вы думаете, за какие места «Динамо» будет бороться в этом сезоне?
- По потерянным «Динамо» делит первое место с «Шахтером», но эти очки еще нужно набрать. Посмотрим. Думаю, Шовковский может привести «Динамо» к чемпионству. Также многое будет зависеть от судейства, которое мне не очень нравится в нашем чемпионате. Ошибок куча! По сравнению с АПЛ – небо и земля.
- Зимой «Динамо» нужно усиливаться, или за чемпионство можно побороться и с этими игроками?
- «Динамо» обязательно нужно купить хотя бы одного толкового центрального защитника, у которого есть скорость, умение отбирать и страховать. Также нужен хороший нападающий. В Украине таких нет, поэтому придется приглашать легионеров, хоть сделать это будет тяжело, ведь у нас война, и не каждый захочет ехать в Украину. Ванат и Супряга – посредственные футболисты. Супряге уже 23 года, а он так и не заиграл.
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